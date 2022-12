Una delle caratteristiche delle offerte Hyundai è la presenza di specifici voucher da scaricare dal sito ufficiale: a dicembre, ad esempio, per la Kona full hybrid c’è un voucher specifico per accedere alla Maxi Rottamazione Hyundai, che permette di ottenere sconti e servizi.

Il modello di esempio è la Hyundai Kona 1.6 HEV, nel completo allestimento Xline+ che comprende, ad esempio, clima automatico, quadro strumenti LCD, l’impianto Krell Premium e vari sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense.

Con il voucher, il prezzo di listino di 30.400 euro si riduce a 26.750 euro, mentre con il finanziamento si scende ancora fino a 26.200 euro.

Versando un anticipo di 8.720 euro, le rate mensili sono 36 da 228,93 euro (TAN 6,45%, TAEG 7,94%), mentre la rata finale è di 14.896 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più, da pagare in caso di restituzione.

Per attivare il voucher occorre la rottamazione di un veicolo usato, immatricolato entro il 31 dicembre 2012, e nella rata mensile sono compresi alcuni servizi, in particolare una completa polizza assicurativa per tre anni.

Vantaggi

Le offerte di Hyundai sono sempre piuttosto articolate: per questa Kona c’è uno sconto rottamazione di 4.200 euro, ma anche un’assicurazione che copre anche eventi naturali e sociopolitici, con rate mensili di poco superiori ai 230 euro, spese incluse.

Svantaggi

Occorre una vettura decennale da rottamare, e l’offerta è destinata a vetture in stock, che potrebbero avere dotazioni aggiuntive.

In sintesi