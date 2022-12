La nuova smart #1 è arrivata. Si scrive con il cancelletto ma si legge hashtag one e segna l'inizio di una nuova era per la Casa delle auto compatte tedesche. Una rivoluzione non solo per quanto riguarda le dimensioni e il posizionamento di mercato, ma anche per le modalità di acquisto.

Scritto al plurale perché sono due, diverse dalle tradizionali e conosciute. La nuova piccola - ma non troppo - smart, infatti, si può prenotare online o attraverso un agente sul territorio, con la possibilità di cambiare modalità in qualsiasi momento quando si vuole.

Prenotarla online

Il primo metodo di prenotazione della nuova hashtag one è quello online e funziona proprio come si potrebbe immaginare. Per prima cosa bisogna accedere al configuratore sul sito ufficiale, dove, una volta scelta e allestita l'auto secondo i propri gusti, si deve versare un acconto di 500 euro, totalmente rimborsabili.

La gamma della nuova smart #1

Una volta effettuati questi passaggi si deve attendere il mese di gennaio, quando si sarà ricontattati da un agente della Casa - un'agenzia di vendita sul territorio - per convertire la prenotazione in un ordine vero e proprio.

Si tratta di un modalità di acquisto poco comune sul mercato delle auto nuove, ma già in uso da qualche anno sul mercato delle auto usate. E' sicuro e permette di ricevere spesso le vetture nei tempi prestabiliti se non addirittura anticipati, facendosele recapitare direttamente presso la propria abitazione.

smart #1 Pro+

Scegliendo questa modalità, si ha la possibilità di fare tutto online, dalla prenotazione all'acquisto finale (a partire da gennaio) dalla sottoscrizione al noleggio, potendo contare sui servizi finanziari di ALD e sulle transazioni di pagamento gestite da Deutsche Bank.

Dopo la Cina, dove è già in vendita, la conversione dei pre-ordini a livello europeo inizierà a partire da gennaio 2023 in Germania, con gli altri mercati europei a seguire nel corso del primo semestre.

Prenotarla presso un'agenzia sul territorio

Il secondo modo per portarsi a casa una smart #1 è quello di affidarsi a un'agenzia della rete sul territorio (qui è possibile cercare la più vicina) - che non si può più definire una vera e propria concessionaria.

Lucio Tropea, ceo di smart Italia ha descritto così il nuovo sistema di vendita:

"Online, parzialmente o totalmente assistiti dall’esperienza del nostro network di agenti sul territorio, abbiamo voluto inaugurare questa nuova era introducendo logiche contemporanee, abilitate dalla migliore tecnologia per la gestione del processo di vendita. Allo stesso tempo, la competenza dei nostri agenti, forte di una radicata cultura di servizio premium tipicamente smart, è pronta ad accompagnare i clienti nel processo di acquisto, dall’ordine alla consegna.”

Come è fatta la #1

Smart, con la nuova #1, ha riscritto completamente le proprie regole. Il nuovo crossover 100% elettrico non è più un'auto dedicata quasi esclusivamente all'utilizzo cittadino ma è adatta anche a chi cerca un mezzo comodo, per esempio, in autostrada per i classici fine settimana fuori città.

La batteria dalla capacità nominale di 66 kWh, uguale per tutte le versioni, garantisce un'autonomia, omologata nel ciclo WLTP, compresa tra i 400 e i 440 km. Un dato in linea con le principali concorrenti e che anche nell'utilizzo reale su strada promette di soddisfare le più comuni esigenze in fatto di spostamenti quotidiani e non solo.

Gli interni della nuova smart #1

Quanto costa

La smart #1 parte da 40.650 euro in allestimento Pro+, quello di accesso alla gamma. Un prezzo che rientra nella media degli altri SUV elettrici disponibili sul mercato, con una dotazione già piuttosto ricca.

Di serie è dotata, infatti, di fari a LED, cerchi da 19 pollici, maniglie elettriche a scomparsa, tetto apribile panoramico, telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio, climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati e la ricarica in corrente continua da 150 kW (7,4 kW in corrente alternata, 22 kW opzionale). Qui tutti gli allestimenti e prezzi di smart #1.

smart #1 BRABUS

Con questo prezzo di listino la smart #1 Pro+ rientra nel limite di spesa dei 42.700 euro fissato come tetto per poter ottenere gli incentivi statali fino a un massimo di 7.500 euro con rottamazione.

Contenuto in collaborazione con smart