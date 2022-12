BMW Italia chiude il 2022 e si prepara a un 2023 ricco di appuntamenti. Il presidente e amministratore delegato di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre ha commentato i risultati raggiunti nell’anno in conclusione, con uno sguardo al futuro, sia dal punto di vista delle vendite che dei progetti sociali.

La strategia di BMW poggerà su cambio radicale del modello di vendita, il quale è tuttora in fase di discussione.

Come cambiano le concessionarie

Una parte importante del discorso di fine anno di Di Silvestre ha riguardato l’ormai imminente trasformazione della rete di vendita europea. Come anticipato da alcune settimane, il Gruppo BMW passerà ad un modello di agenzia, le cui regole devono ancora essere definite. Così, il massimo dirigente italiano:

“Vogliamo creare il modello distributivo del futuro che soddisfi tutte le parti coinvolte: clienti, BMW Group e rete di vendita. Lo stiamo facendo in quello che definirei ‘BMW Way’. Non ci sono regole predefinite, le stiamo discutere insieme alla rete dei concessionari”.

Il passaggio al nuovo modello avverrà prima per MINI nel 2024, mentre nel 2026 sarà il turno di BMW.

Il punto sulla House of BMW

Nel discorso di fine anno, Di Silvestre ha parlato anche dell’House of BMW, il progetto lanciato a dicembre 2021 che ha permesso al brand di organizzare oltre 160 attività e incontrare 11.000 clienti nello spazio di Milano. Negli scorsi giorni, la House of BMW è diventata un museo, che ospita la mostra “The Italians Touch”, la quale racconta le eccellenze italiane in vari campi, dal design fino alla responsabilità sociale.

House of BMW

Lo spazio espositivo chiuderà il 2 gennaio, ma la Casa promette che nel prossimo futuro sarà presentato un nuovo concept sempre nella città meneghina. Intanto, fino ad aprile si potrà visitare lo Spazio BMW di Courmayeur dove verrà esposta una nuova gamma di modelli, a partire dal SUV ibrido plug-in XM. Infine, è stato citato l’Urban Store di via Barberini a Roma, il primo showroom al mondo ad adottare il nuovo logo.

I progetti sociali

Il brand ha ricordato i vari impegni nel campo sociale, come il progetto SpecialMente (portato avanti per anni anche grazie al contributo di Alex Zanardi) che comprende numerose iniziative, come quella sviluppata insieme alla FIB (Federazione Italiana Bocce) dedicata agli atleti paralimpici.

In aggiunta, si è parlato della partnership con l’associazione Romanes e con una squadra di rugby in sedia a rotelle e della collaborazione col Rugby Milano per le attività nelle carceri milanesi.

Il progetto MINI Inhabit Sound è stato tra le iniziative citate durante il discorso di Di Silvestre

Anche sul lato MINI ci sono state novità recenti, come il progetto avviato con Il Tortellante a Modena, in cui le nonne modenesi aiutano i ragazzi autistici a preparare i tortellini.

Infine, c’è la cultura, con BMW che ha ricordato il 20esimo anniversario del rapporto con il Teatro alla Scala di Milano (di cui dal 2016 è Fondatrice e Sostenitrice) e con il Teatro dell’Opera.