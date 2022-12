C'è aria di novità in Ineos Automotive. L'azienda, che produce la Ineos Grenadier e fa parte di Ineos (la terza più grande azienda chimica al mondo, dopo BASF e Dow Chemical), ha nominato CEO Lynn Calder. E' la prova tangibile del "passaggio da progetto ingegneristico ad attività commerciale" (si legge nella nota) e rafforza il lavoro sul lancio della Grenadier.

Lynn subentra nel nuovo ruolo con effetto immediato. In precedenza, si è occupata di private equity e, in sei anni all'interno di Ineos Group, ha ricoperto vari ruoli, tra cui quello di Amministratore Delegato.

I vertici di Ineos Automotive

Il nuovo ruolo permanente di Chief Operating Officier di Ineos Automotive è invece ricoperto da Hans-Peter Pessler, ex dirigente senior di Magna Steyr, l’azienda austriaca che ha prodotto la Classe G Mercedes. Pessler sarà responsabile di tutte le attività ingegneristiche e operative.

La Ineos Grenadier ha il telaio a longheroni, un must per il fuoristrada

Phillippe Steyer continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente di Ineos Automotive SAS e sarà responsabile delle attività di produzione, filiera e gestione di salute, sicurezza e ambiente.

"Siamo nell’industria automobilistica da molto tempo - dice Ashley Reed, Presidente di Ineos Automotive Limited -. Il team ha svolto un eccellente lavoro nel guidare il programma di ingegneria e nel supervisionare la preparazione alla produzione. Ora che stiamo per entrare nella fase commerciale del nostro viaggio, Lynn e Hans-Peter ci porteranno verso la prossima tappa dello sviluppo dell’azienda".

La Ineos Grenadier è lunga 4,93 m, larga 1,93 m e alta 2,03 m

“È un momento fantastico per prendere le redini della società - aggiunge Lynn -. Il team e il Grenadier stesso ne hanno fatta di strada, eppure non è che l’inizio della creazione di un’azienda automobilistica globale. Amo le sfide e con i piani ambiziosi che abbiamo per il futuro non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura"

Dura e pura, alla vecchia maniera

Nata per volere del fondatore di Ineos, Jim Ratcliffe, la Grenadier vuole essere l'erede della Defender (Jaguar Land Rover perse la causa contro Ineos due anni fa). Prodotta nello stabilimento di Hambach (in Francia), precedentemente noto come "smartville", ceduto nel 2020 da Daimler (oggi Mercedes-Benz AG) alla Ineos Automotive, è già ordinabile in Italia al prezzo di 63.190 euro, IVA e messa su strada incluse, con 5 anni di garanzia e chilometraggio illimitato. Attualmente la rete vendita conta su 10 concessionarie in Italia, con l'idea di espandersi nel corso del 2023.

Se volete sbizzarrirvi poi potete navigare nel configuratore online, per creare la Grenadier su misura.

La Ineos Grenadier vista e provata dal vivo