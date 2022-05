La Ineos Automotive ha ufficialmente aperto la possibilità di ordinare il Grenadier 4x4, lanciando il configuratore online nel proprio sito. Una notizia interessante soprattutto per quei clienti che dispongono già di una prenotazione in uno dei mercati di lancio - Europa, Africa sub sahariana, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda.

Si tratta dunque dell'ultimo tassello di questo progetto, prima della vera e propria produzione di serie del fuoristrada. Per il mercato italiano, si potrà scegliere tra due differenti versioni: la Utility Wagon, a due o cinque posti, oppure la Station Wagon.

Utility Wagon e Station Wagon

Il Grenadier Utility Wagon viene certificato come veicolo commerciale. Nella versione a due posti offre un piano di carico piatto con uno spazio per uno europallet standard (1.200 mm x 800 mm). La versione cinque posti invece non rientra nella categoria di autocarro fiscale.

Il modello Station Wagon invece, sarà lanciato in due edizioni ispirate al noto marchio Belstaff, chiamate Trialmaster e Fieldmaster. Questo modello pone maggiormente l'accento - nomen omen - sul comfort dei passeggeri e sulla capacità di carico, con uno spazio superiore per i passeggeri nella seconda fila rispetto alla Utility Wagon.

Per poter dare seguito alla prenotazione online sul sito ufficiale, sarà sufficiente versare un acconto, la cui cifra però, non è stata esplicitata. La versione Station Wagon ha un prezzo di partenza di 71.990 euro, mentre la Utility Wagon parte da 63.190 euro per arrivare a 64.390 euro.

Cos'è il Grenadier?

Per coloro che non hanno ben presente cosa rappresenti il Grenadier, un piccolo riassunto: Jim Ratcliffe, fondatore e amministratore del gruppo petrolchimico mondiale Ineos, data la sua grande passione per fuoristrada duri e puri come il Land Rover Defender, decise nel 2017 di dar vita all'erede putativa di quest'ultima.

Da lì, nacque un cammino - non senza difficoltà - che ha portato alla nascita di questo mezzo di poco meno di 5 metri, con forme squadrate e nette (oggetto anche di contesa proprio con Land Rover) e propulsori 3 litri turbo benzina e turbodiesel di origine BMW con omologazione Euro 6d e potenze pari a 285 CV e 249 CV. Il cambio automatico è lo stesso ZF a 8 rapporti di tanti altri modelli dell’Elica.