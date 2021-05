Con l'obiettivo di essere un fuoristrada nuovo ma "alla vecchia maniera", il muscoloso Ineos Grenadier 4x4 dal look retrò ha completato con successo la fase di collaudo nei terreni impervi del Monte Schöckl, nelle Alpi austriache.

Un passo in avanti per la Ineos Automotive - divisione automobilistica dell'omonimo colosso della chimica - che, dopo aver vinto una causa contro Land Rover per il suo design simile alla vecchia Defender, punta ora a collaudare prototipi di fase due entro quest'anno e iniziare la produzione del Grenadier 4x4 ad Hambach nel luglio 2022.

Prima il freddo, poi il caldo

Dopo aver superato i test di calibrazione del motore - che fra l'altro, è di derivazione BMW - alle basse temperature nel nord della Svezia a inizio anno, i prototipi hanno affrontato i sentieri vicino al quartier generale di Magna Steyr (partner di progettazione di Ineos), secondo un preciso programma di valutazione e collaudo.

La stragrande maggioranza del percorso prevede terreni di roccia dura, utili per testare non solo le doti off-road di un modello, ma anche la qualità costruttiva e la solidità generale dell'auto alle sollecitazioni dei terreni "frastagliati".

La prossima fase di collaudo del Grenadier si terrà in ambienti diametralmente opposti a quanto visto finora: si parla di test nel caldo torrido di luoghi decisamente impegnativi, fra cui la Valle della Morte negli Stati Uniti e le distese di dune nel deserto in Medio Oriente.

Sir Jim Ratcliffe, Presidente di Ineos, ha detto a riguardo: