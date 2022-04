La Ineos Grenadier si potrà fisicamente toccare con mano, provare e comprare a breve anche in Italia. Sono infatti in fase di allestimento proprio in questi giorni le prime dieci concessionarie dedicate al fuoristrada britannico.

Posizionate su tutto il territorio nazionale, saranno inglobate all'interno di alcuni tra i più rinomati brand di vendita auto della Penisola, dalla Lombardia, fino alla Puglia, passando per la Toscana e la Campania, per garantire un centro di assistenza nel raggio di 50 km su tutto il territorio nazionale.

Dove si compra

Le concessionarie dove sarà possibile acquistare Ineos in Italia saranno dieci entro la fine del 2022. Al nord Italia saranno inglobate nelle sedi del Gruppo Autotorino, presente in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna rispettivamente nelle città di Milano, Bergamo, Verona e Parma, nelle sedi di BiAuto Group di Torino e Genova e nella concessionaria Stefanelli di Bologna.

Scendendo verso sud, a Firenze il punto vendita Ineos sarà inglobato nella concessionaria SIT, a Caserta nella concessionaria Amica e a Bari nel Gruppo Maldarizzi, uno tra i più rinomati rivenditori di auto Premium della Puglia. Non ci sono ancora notizie ufficiali invece per quanto riguarda un possibile accordo con una concessionaria del Lazio o della Capitale.

Klaus Hartmann, Head of Europe di INEOS Automotive ha dichiarato:

Abbiamo lavorato incessantemente per oltre un anno al fine di individuare partner commerciali in Italia che condividono il nostro stesso entusiasmo nei confronti del Grenadier, ne capiscono le peculiarità e interpretano al meglio le esigenze di chi acquista e guida un 4X4. Oltre, naturalmente, ad avere una comprovata storia di successo ed eccellenza nell’assistenza clienti. Insieme a questi partner non vediamo l’ora di offrire ai clienti del Grenadier la consulenza e il supporto di cui hanno bisogno.

Quanto costa

Una Ineos Grenadier tecnicamente oggi si può già ordinare in Italia, anche senza recarsi presso uno dei nuovi rivenditori fisici. A partire dallo scorso 30 settembre 2021 infatti, è sufficiente versare una caparra di 450 euro sul sito ufficiale per riservare un esemplare.

Il prezzo di partenza è fissato a 60.500 euro, IVA inclusa ma senza IPT e messa su strada, con 3 anni di garanzia presso la rete ufficiale Bosch Car Service.

Come è fatto

Questo nuovo "duro e puro" fuoristrada britannico, come avevamo anticipato nell'articolo di presentazione, è progettato nel Regno Unito, sviluppato in Austria in collaborazione con l'ormai onnipresente Magna e costruito nella fabbrica francese ex smart di Hambach.

I motori a benzina e diesel sono di origine BMW, uniti al cambio automatico ZF a 8 rapporti nella versione con convertitore più grande, e riduttore di coppia, e ad assali rigidi prodotti in Italia dalla Carraro, la stessa azienda che per esempio realizza anche i componenti degli Iveco Daily 4x4 destinati al nostro Esercito.

Parlando specificamente di motori, la Ineos Grenadier può essere equipaggiata con i due 6 cilindri in linea fiori all'occhiello della produzione dell'Elica di Monaco, il B57 diesel e il B58 benzina, rispettivamente da 249 CV e 285 CV.