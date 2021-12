Il fuoristrada duro e puro voluto da Jim Ratcliffe, fondatore e amministratore di Ineos, dopo essere stato svelato in anteprima nazionale lo scorso ottobre, presso la sede della Carraro prosegue il tour promozionale sul territorio italiano.

Ineos Grenadier sarà infatti esposto alla Cascina Cuccagna di Milano, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021, per l’evento “The Grenadier is coming to town”.

Fuoristrada ispirato al passato

Una location scelta non a caso dal marchio, in quanto struttura di origine agricola posizionata nel centro del capoluogo lombardo, in grado di far rivivere la relazione tra città e campagna.

Quest’ultima è il territorio d’elezione del nuovo Grenadier, un mezzo che si ispira nelle linee e nelle caratteristiche tecniche al vecchio Land Rover Defender e di cui vuole raccogliere la simbolica eredità di fuoristrada vecchio stampo.

Il nome dell’auto è un omaggio all’omonimo pub inglese dove è nata per la prima volta l’idea a Jim Ratcliffe di realizzare un 4x4 duro e puro, dedicato "agli esploratori, agli agricoltori e agli appassionati di tutto il mondo, oltre naturalmente a chi è impegnato in situazioni di soccorso nelle condizioni più difficili."

Un 4x4 un po' italiano

Per realizzarlo il costruttore inglese ha stretto numerosi collaborazioni, soprattutto con realtà italiane. Il Gruppo Carraro, azienda specializzata nella produzione di veicoli fuoristrada per l’agricoltura e il movimento terra, si è occupata delle fornitura degli assali rigidi anteriori e posteriori per il telaio a longheroni.

Fondamentale anche il contributo di Brembo, per la realizzazione dell’impianto frenante, di Frap, per lo sterzo e le sospensioni, e di Cofle, per l’inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziali.

Il nuovo Ineos Grenadier è già ordinabile sul sito dell’azienda con un deposito rimborsabile di 450 euro, mentre per l’avvio della commercializzazione nel nostro Paese bisognerà attendere l’estate del 2022. Il 4x4, disponibile in versione autovettura o autocarro, sarà in vendita a un prezzo di 60.500 euro (IVA inclusa, senza IPT e messa su strada).