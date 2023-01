C’è ancora spazio nel 2023 per le automobili a gasolio? Iniziamo l’anno proprio con la promozione su un’auto che monta uno dei motori diesel più emblematici del recente passato: l’Audi A3 Sportback con il 2.0 35 TDI.

Senza incentivi, ma senza obbligo di rottamazione, prosegue una promozione iniziata a dicembre che termina a fine gennaio, con uno sconto iniziale e servizi inclusi nelle rate mensili.

In particolare, l’esempio della promozione Audi Value si riferisce ad una A3 con cambio S tronic e in versione S line edition, dal valore di 43.280 euro. L’auto è dotata di alcuni accessori, come fari full LED, assetto sportivo, cerchi da 18”, assistenza al parcheggio, navigatore MMi plus, virtual cockpit e modalità di guida.

Con uno sconto di 1.830 euro, si può avviare il finanziamento partendo da 41.450 euro; l'anticipo è pari a 12.553,88 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 369 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,93%).

Al termine c’è la maxi rata da 20.837,98 euro; in caso di restituzione si pagano 0,07 euro per ogni chilometro in più rispetto al limite di 45.000 km.

La rata mensile comprende l’estensione di garanzia per un totale di tre anni o 60.000 km, e la manutenzione premium care per i primi due anni o 30.000 km.

Vantaggi

Nell’ambito delle varianti Audi Value, la proposta per questa A3 Sportback ben configurata consente il pagamento di circa 370 euro al mese, e include anche la garanzia per tutto il periodo delle rate e la manutenzione pagata per due anni. Per ottenere lo sconto, non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Svantaggi

Lo sconto iniziale non è altissimo, e il valore della mini rata si ottiene giocando sull’anticipo di 12.500 euro circa, e soprattutto sulla maxi rata vicina ai 21.000 euro: valori che fanno pensare ad un usato in permuta, e alla sostituzione finale.

In sintesi