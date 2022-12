BMW sarà tra le protagoniste del CES 2023 con una non meglio specificata novità chiamata "Dee". Di cosa si tratterà? Di indizi non ce ne sono e per fare luce sul mistero sono stati scomodati due investigatori d'eccezione: K.I.T.T. (alias Supercar) e il suo fido compagno Michael Knight.

L'indimenticabile coppia protagonista del telefilm anni '80 infatti è protagonista di una campagna teaser, il cui compito è quello di accompagnarci fino al 5 gennaio 2023. Quel giorno, il primo della kermesse tecnologica in scena a Las Vegas, ne sapremo di più.

Una concept car in arrivo al CES

Così sul profilo Instagram di BMW, David Hasselhoff chiacchiera con K.I.T.T. a proposito di questo "Dee". O meglio, "questa" Dee. Dal breve teaser sappiamo infatti che si tratterà di una "lei".

Un piccolo pezzo del puzzle che BMW ha preparato e che fa il paio con un precedente teaser dove Arnold Schwarzenegger (altra superstar di Hollywood) parla con la fantomatica Dee. Nel mezzo i canali social della Casa sono stati "vandalizzati" da Dee, con criptici post che non aiutano a dare risposta ai quesiti.

Ma cosa (o chi) diavolo è questa Dee?

Poche informazioni per grandi aspettative

Analizziamo un attimo ciò che sappiamo. BMW al CES 2023 presenterà una nuova (e futuristica) auto elettrica basata sulla nuova architettura Neue Klasse. Forse ci saranno batterie allo stato solido. Forse un'autonomia da record. Forse una ricarica che va al di là dell'ultra rapido che oggi conosciamo. E forse con un'assistente vocale guidato dall'intelligenza artificiale. Proprio come K.I.T.T.

BMW M elettrica, le prime foto spia

La più famosa auto parlante di tutti i tempi per lanciare un'auto parlante pronta (tra qualche anno) ad arrivare su strada. Non per risolvere crimini come la Pontiac Trans Am di Supercar, ma per gestire infotainment, vita a bordo e sistemi di guida autonoma. Chissà ? Per ora abbiamo dei pezzi, ma ahimè non il quadro completo.