Le offerte Subaru sulla proria gamma 4x4 partono subito ad inizio anno, con la formula Vantaggio Subaru+, che è sostanzialmente un finanziamento “Balloon” con anticipo, mini rate e maxi rata finale, ma che comprende alcuni vantaggi in più.

Ad esempio, la Subaru Forester in allestimento Free con il 2.0 CVT e-Boxer e il cambio Lineartronic, dal costo iniziale di 39.950 euro, viene a costare 37.900 euro con lo sconto della Casa. Versando un anticipo di 12.430 euro, le rate mensili sono 36 da 299 euro (TAN 6,95%, TAEG 8.09%), e la rata finale ammonta a 19.975 euro.

Se si vuole tenere la vettura, quest’ultimo importo può essere rifinanziato in 48 rate mensili da 485 euro (TAN 7,95%, TAEG 8.37%).

Al finanziamento, si aggiungono due vantaggi: SubaruSafe8 è una garanzia di fabbrica di tre anni o 100.000 km, ai quali seguono altri 5 anni, mentre SubaruCare3 prevede la manutenzione programmata per i primi tre anni o 45.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Subaru sui propri modelli a trazione integrale, tra i quali la Forester, si caratterizza per l’importo della rata non particolarmente alto, ma anche per l’aggiunta di servizi abbastanza rari nel panorama attuale: gli 8 anni di garanzia, ad esempio, vanno oltre la durata del finanziamento stesso, anche in caso di riscatto finale a rate.

Svantaggi

L’allestimento Free è alla base della gamma -il modello Premium costa 46.450 euro, e bisogna considerare qualche spesa in più, come i 5 euro di spese mensili di incasso, o gli 800 euro di vernice a pagamento.

In sintesi