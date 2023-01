Le offerte di Suzuki per il 2023 iniziano a gennaio in modo simile allo scorso anno, a cominciare dalle formule di finanziamento: vediamo un esempio sula compatta Suzuki Ignis a trazione anteriore, con il 1.2 Mild Hybrid e in allestimento Top.

Il prezzo di partenza di 20.400 euro viene ridotto a 18.800 euro con lo sconto della Casa; si versa quindi un anticipo di 6.600 euro, sostituibile con il valore di una permuta, seguito da 36 rate mensili da 149 euro (TAN 6,32%, TAEG 8,04%).

Al termine c’è la maxi rata di 9.261 euro, che può essere anche rifinanziata comunicandolo a 45 giorni dalla scadenza, con TAEG massimo dell’8,25%.

Numerose le offerte incluse nel finanziamento, a partire dai tre interventi di manutenzione ordinaria previsti dal libretto, o i tre anni di assicurazione furto e incendio totale o parziale. Suzuki offre poi la garanzia di tre anni o 100.000 km, assistenza compresa, e 5 anni di garanzie sulle componenti del sistema ibrido, l’alternatore e la batteria al litio.

Vantaggi

Le proposte Suzuki consentono di dilazionare bene la spesa nell’arco dei tre anni di finanziamento, in questo caso con una rata da 149 euro al mese per la Ignis a trazione anteriore. Il punto di forza è però nei servizi, molto vicini a quelli proposti nei noleggi a lungo termine. Anche la versione 4x4 AllGrip è scontata a gennaio, a partire da 20.800 euro.

Svantaggi

Vanno considerate le spese in più, dagli oneri finanziari ai costi fissi e di legge, o gli eventuali accessori nelle vetture disponibili; da calcolare anche il costo in caso di restituzione ed esubero chilometrico, non indicato nell’esempio.

In sintesi