Con la ripresa degli ecoincentivi anche per le mild-hybrid come la Fiat 500, si possono ottenere sconti interessanti in caso di rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno dodici mesi, e corrispondente alle direttive di legge.

La Fiat 500 Hybrid con il 1.0 da 70 CV, dal prezzo di listino di 17.800 euro, può infatti contare su 2.000 euro di sconto con l’iniziativa Superrottamazione Fiat, altri 2.000 euro di incentivi statali e 1.500 euro in meno in caso di adesione al classico finanziamento Contributo Prezzo.

Nella situazione con lo sconto maggiore, ossia 12.300 euro come prezzo di partenza, l’anticipo è di 2.800 euro, mentre le rate mensili sono 60 da 129 euro (TAN 6.99%, TAEG 9,86%).

Al termine c’è la maxi rata da 5.384,77 euro: in caso di restituzione, occorre non superare i 75.000 km, altrimenti si pagano 0,50 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Nel finanziamento che Fiat propone per la 500 Hybrid si nota soprattutto lo sconto rottamazione, che è comunque interessante anche in caso di fine degli ecoincentivi statali. Con il massimo sconto possibile, le rate si mantengono inferiori a 130 euro, includendo anche le spese di incasso.

Svantaggi

C’è un anticipo da versare, per quanto non altissimo, e il finanziamento dura comunque 5 anni, portando il TAEG vicino al 10%.

In sintesi