Sempre più grandi, generazione dopo generazione, i display di bordo sono ormai una componente immancabile a bordo di un'auto. Ricchi di funzioni e grafiche (non sempre indispensabili per la guida), secondo alcuni stanno cominciando a diventare una forte distrazione per i guidatori.

Ne è convinto anche il ceo di BMW Oliver Zipse, che nel corso del CES 2023 ha profetizzato l’addio ai mega display entro una decina d’anni.

Si cambia dal 2025

Nonostante BMW stessa produca auto con display giganteschi (il Curved Display della nuova Serie 7, per esempio, si sviluppa su una superficie di oltre 27”), per il massimo dirigente questa soluzione ha gli anni contati. Al di là della grandezza, il problema principale è il loro posizionamento più basso rispetto alla strada, che porta spesso le persone ad abbassare e distogliere lo sguardo.

Gli interni della BMW i7

“Ormai, una delle principali cause d’incidente è la distrazione del conducente, non è più l’alta velocità”, ha detto Zipse durante il CES, aggiungendo che “entro 10 anni non ci saranno più questi schermi, probabilmente perché le normative non lo permetteranno”.

Quel tempo, però, potrebbe arrivare prima in casa BMW. Già sui modelli previsti dal 2025 in poi basati sulla piattaforma Neue Klasse debutterà un nuovo head-up display, il quale è stato prefigurato dal concept i Vision Dee.

Occhi sulla strada

Il prototipo BMW visto in anteprima anche dal nostro Lorenzo Curatti è equipaggiato con una “striscia” che attraversa tutto il parabrezza. Le impostazioni dell’head-up display (o il suo stesso spegnimento per avere una visuale più pulita) si possono gestire direttamente dalla plancia scorrendo il dito sul cursore del Mixed Reality Slider.

Con un gesto semplice e senza abbassare lo sguardo, quindi, il guidatore può scegliere le grafiche più adatte e le animazioni in realtà aumentata.

E' da notare che, anche se l’head-up display è posizionato pochi centimetri più in alto rispetto al classico schermo dell’infotainment, l’attenzione del guidatore è già sulla strada. Questa piccola differenza può essere determinante nel ridurre i tempi di reazione e abbattere i rischi d’incidente. Vedremo come questa soluzione si concretizzerà nei modelli di serie e se altri Costruttori seguiranno questa strada.