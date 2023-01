Continuano gli incentivi anche a gennaio 2023, che sono più ingenti per le vetture dotate di motore elettrico, come le ibride plug-in; così anche un modello recente come la Opel Astra 5 porte, dotata del 1.6 PHEV da 180 CV, può ricevere uno sconto rottamazione che, tra ecobonus statale e vantaggio della Casa, può arrivare fino a 6.100 euro.

La Opel Astra in allestrimento Edition e con cambio automatico a 8 marce viene a costare 39.649 euro, che scendono a 34.249 con gli sconti, e a 33.549 euro con il finanziamento Scelta Opel; da notare che entrambi gli importi includono comunque la Easy Wallbox per la ricarica.

Con un anticipo di 10.544,78 euro, si pagano 249 euro per 35 mesi (TAN 8,49%, TAEG 9,78%); al termine, la maxi rata ammonta a 21.789,90 euro, per un massimo di 18.000 km e 0,10 euro/km di costo esubero, da pagare in caso di restituzione.

Nell’importo, oltre alla Wallbox, è compreso anche il servizio Flexcare Silver per 3 anni o 30.000 km, che include estensione di garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria.

Per l’accesso all’offerta con lo sconto più alto occorre sfruttare l’incentivo statale di 4.000 euro, fino alla sua disponibilità, che si ottiene rottamando un veicolo di classe inferiore a Euro 5, secondo le disposizioni della Legge vigente.

Vantaggi

Per un modello attuale come l’Astra ibrida plug-in, che Opel ha sostanzialmente rinnovato rispetto alla versione precedente, si ottiene uno sconto importante, sfruttando ecobonus e offerta della Casa: un modello da quasi 40.000 euro viene a costare circa 33.500 euro.

Positiva l’aggiunta di servizi per tre anni, compresa la struttura per la ricarica, molto importante per sfruttare al massimo un veicolo plug-in.

Svantaggi

Oltre alle solite spese fisse e agli oneri finanziari, si segnala in questa offerta l’alto valore della rata finale, superiore alla metà del listino non scontato, che invita alla sostituzione finale, e il basso limite chilometrico annuale, circa 6.000 km, che rende conveniente l’offerta solo a chi viaggia poco.

In sintesi