Anche l'Opel Astra si dà all'ibrido plug-in e lo fa col motore 1.6 turbo elettrificato da 180 CV già utilizzato da diversi altri modelli del Gruppo Stellantis. La cinque porte tedesca ricaricabile alla spina con cambio automatico 8 marce è per la prima volta impegnata nella prova consumi reali e ottiene un ottima media.

Con un consumo di 3,7 l/100 (27,03 km/l) che si traduce in una spesa per il viaggio di appena 25,13 euro (22,03 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità), l'Opel Astra si ritaglia un posto nella Top 10 della classifica consumi reali, categoria ibride plug-in. In uscita da Roma in modalità elettrica al 100% percorre 61 km prima di passare alla modalità ibrida.

Nella Top 10 dei consumi reali (plug-in)

Come anticipato, la nuova Opel Astra Plug-in Hybrid brilla nella classifica consumi reali, posizionandosi al decimo posto nella graduatoria delle ibride ricaricabili alla spina, davanti a concorrenti come DS 4 E-Tense 225 (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Audi A3 Sportback 40 TFSI e (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Meglio dell'Astra hanno fatto, tra le berline compatte ibride plug-in, solamente la Mercedes A 250 e EQ-POWER (3,00 l/100 km - 33,3 km/l), la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid (2,90 l/100 km - 34,4 km/l) e la campionessa di consumi Toyota Prius Plug-in Hybrid a quota 2,50 l/100 km (40,0 km/l).

Guida fluida e rilassante

L'auto provata è l'Opel Astra 1.6 180cv AT8 Hybrid S&S Elegance, allestimento intermedio che include cerchi in lega da 17", sedili anteriori e volante riscaldabile, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo e Pure Panel 10"+10" con cruscotto digitale, Keyless Entry&Start e sensori di parcheggio con retrocamera.

L'aggiunta di vernice metallizzata e Intelli-Drive 1.0 con mantenimento corsia portano il totale di listino a quota 40.850 euro. A questo prezzo e con 24 g/km di CO2 emessa è possibile comprare l'Astra plug-in degli incentivi statali (20-60 g/km) da un minimo di 2.000 a un massimo di 6.000 euro.

Guidare l'Astra ibrida plug-in risulta sempre piacevole e rilassante, merito anche del cambio automatico 8 marce dal funzionamento molto fluido, sia in modalità ibrida che elettrica. I 180 CV totali scaricati sull'asfalto dalle ruote anteriori sono sufficienti per una guida brillante, anche se non particolarmente sportiva. Bene l'abitabilità e la capacità di carico del vano bagagli.

Fa 55 km in elettrico

Nell'utilizzo quotidiano l'autonomia elettrica dell'Astra ibrida plug-in si attesta intorno ai 55 km, con punte fino a 75 km con una guida in stile economy run extraurbano e un minimo di circa 45 km in autostrada.

Anche a batteria completamente scarica l'efficienza resta notevole, con un funzionamento ibrido che mantiene bassi i consumi per la categoria. Il serbatoio da 42 litri di benzina permette di fare quasi sempre 700 km con un pieno e di superare anche i 1.000 km con una guida attenta ai consumi.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

747 km di autonomia

747 km di autonomia Autostrada: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

697 km di autonomia

697 km di autonomia Economy run: 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1.272 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Opel Astra 1.6 180cv AT8 Hybrid S&S Elegance Ibrido

(Benzina) 110 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.603 kg 24 g/km

Dati

Vettura: Opel Astra 1.6 180cv AT8 Hybrid S&S Elegance

Listino base: 39.600 euro

Data prova: 21/10/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 25°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,654 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.190

Km totali all'inizio del test: 967

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 225/45 R17 94V XL S1 - (Etichetta UE: A, A, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 3,70 l/100 km (27,03 km/l)

Computer di bordo: 3,6 l/100 km

Alla pompa: 3,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,13 euro (22,03 euro di benzina + 3,10 euro di elettricità)

Spesa mensile: 48,96 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 327 km *

Quanto fa con un pieno: 1.135 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



