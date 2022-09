Di recente, Opel ha annunciato il ritorno della sigla “GSe” che sarà dedicata ai modelli elettrificati più sportivi del marchio.

La prima vettura del Fulmine a ricevere l’acronimo “Grand Sport electric” è l’Astra che riceve un assetto più cattivo e raggiunge i 225 CV ibridi plug-in anche nella variante Sports Tourer.

I dettagli che la rendono sportiva

Partendo dallo stile, le Astra GSe si riconoscono per i cerchi in lega da 18” Manta ispirati all’omonimo concept mostrato nel 2021 e per i paraurti anteriore e posteriore con design esclusivo.

Ovviamente, è presente anche il badge GSe sul portellone, mentre l’abitacolo presenta i sedili sportivi in alcantara sviluppati appositamente per questa variante.

La strumentazione tecnologica, invece, è completamente confermata, a partire dal Pure Panel col doppio display da 10” per il computer di bordo e l’infotainment.

225 CV e assetto più reattivo

Le Astra GSe hanno un assetto ribassato di 10 mm rispetto agli altri allestimenti e una taratura di sospensioni, sterzo e freni leggermente più orientata alla guida sportiva.

In particolare, le Opel sono equipaggiate con ammortizzatori dotati della tecnologia FSD (“Frequency Selective Damping”) e adattano la propria risposta in base alla velocità e alle condizioni della strada. Inoltre, il controllo di stabilità è stato rivisto per dare un feeling più sportivo al guidatore.

Arrivando al motore, le Astra toccano i 225 CV e 360 Nm di coppia. Opel non fornisce ulteriori dati tecnici, ma è probabile che il powertrain sia lo stesso della Peugeot 308. Nella francese, il 1.6 turbo unito all’unità elettrica consente uno scatto 0-100 km/h di 7,5 secondi, una velocità massima di 235 km/h e un’autonomia ad emissioni zero vicina ai 60 km.

Nelle prossime settimane, la Casa di Russelsheim annuncerà prezzi e disponibilità in concessionaria.