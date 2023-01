Grazie al nuovo pacchetto presentato da TRD (Toyota Racing Development), la Toyota GR86 inizia l'anno con una personalizzazione inedita. Questo pacchetto TRD sarà disponibile solo in Giappone, dove la GR86 allestita ha fatto appena in tempo a comparire al Tokyo Auto Salon 2023 (dal 13 al 15 gennaio).

Si tratta di una serie di accessori aftermarket per la coupé sportiva giapponese riguardanti non solo modifiche estetiche, ma anche aggiornamenti dell'abitacolo e prestazioni. Ancora non è dato sapere se il pacchetto uscirà dai confini giapponesi.

Allo stile si aggiunge altro stile

I nuovi prodotti si basano sul concetto di progettazione "Stylish Street Sports" e saranno disponibili in aggiunta all'attuale gamma di ricambi GR per la Toyota GR86. È a disposizione un nuovo set di componenti chiamato Aerodynamic Package II; inoltre, sono stati sviluppati alcuni componenti utilizzando la fluidodinamica computazionale (CFD), per un bilanciamento ottimale del veicolo.

Paraurti anteriore Toyota GR86 pacchetto TRD

La disponibilità di alcune parti di questa GR è prevista per marzo 2023. Tra questi, la nuova parte anteriore a forma di cono (disponibile in bianco o nero) chiamata GR aero nose cone. Si trovano inoltre le alette degli specchietti retrovisori aerodinamici GR, le feritoie del lunotto GR e il filtro dell'olio sportivo GR, che saranno venduti in un secondo momento.

Cosa comprende il pacchetto attuale

Il pacchetto aerodinamico II dona alla Toyota GR86 un look più aggressivo di quanto già non lo fosse prima. Viene incluso come optional un nuovo spoiler anteriore GR con un design diverso da quello precedente. Fa inoltre parte del nuovo pacchetto anche il canard GR, la copertura stabilizzatrice GR e le minigonne laterali GR.

Minigonne Toyota GR86 con pacchetto TRD Paraurti posteriore Toyota GR86 con pacchetto TRD

Sul retro invece spiccano l'impianto di scarico sportivo GR, lo spoiler laterale posteriore GR e la pinna aerodinamica del tetto.

Insieme al "nose cone" e alle parti già menzionate, l'intero pacchetto ha un prezzo di 492.800 yen, circa 3.545 euro al cambio attuale.

