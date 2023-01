Il futuro di Jaguar inizierà a prendere forma dalla prossima primavera, ma per vedere il primo modello del “nuovo corso” dovremmo aspettare il 2025. È questo, in sintesi, il programma del marchio inglese sotto la guida di Adrian Mardell, ceo ad interim dallo scorso novembre.

La rinascita della Casa britannica sarà solo elettrica ed è già iniziata sotto la sigla interna “Project Panthera”.

Lo stesso Mardell ha anticipato i prossimi passi del brand in un’intervista ad AutoExpress. Stando al dirigente, Jaguar si sta reinventando puntando sull’elettrificazione e sulla guida autonoma:

“Stiamo già testando alcuni modelli che saranno cruciali per noi in alcuni mercati. La nuova gamma è ancora in via di definizione e serviranno ancora tre o sei mesi per completare i lavori. Intanto, in primavera daremo un’anteprima del nostro futuro che si concretizzerà in un nuovo modello previsto nel 2025. A seguire, debutterà tutto il resto della nuova gamma”.