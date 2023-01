L'attuale Jaguar I-Pace, l'elettrica tutta inglese con due motori, è stata presentata nel 2018. Da allora questo medio crossover elettrico ha visto diversi aggiornamenti per quanto riguarda software ed estetica.

L'ultimo in ordine di tempo arriva per il 2023, con sottili modifiche di design, alcuni aggiornamenti tecnologici, ma stesso powertrain da 400 CV. Prezzi e tempi di consegna per l'Italia non sono ancora stati comunicati.

Come cambia fuori

Cominciando dall'esterno, l'aggiornamento della Jaguar I-Pace introduce una nuova griglia anteriore con una forma più sottile e rifinita nella colorazione Atlas Grey. Questo nuovo design, più semplice, della mascherina chiusa va a sostituire la precedente griglia a maglie, per un aspetto generale dell'auto più pulito.

La stessa finitura in Atlas Grey si ritrova anche per le lamelle verticali delle altre prese d'aria anteriori integrate nel paraurti, così come sul logo Jaguar anteriore, ora modificato in una nuova versione in nero e argento.

Ma non è tutto. Nella versione più potente, al posteriore la I-Pace ospita a partire dal model year 2023 un nuovo sottile spoiler, unito a nuovi cerchi in lega diamantati con dimensioni fino a 22 pollici. Infine, per la prima volta in assoluto su questo modello, debutta anche un grande tetto panoramico in vetro.

La Jaguar I-Pace 2023 La Jaguar I-Pace 2023 La Jaguar I-Pace 2023

Come (non) cambia sotto

Il powertrain con questo nuovo model year non è stato aggiornato né per quanto riguarda la meccanica né per quanto riguarda la parte software. Prestazioni invariate, quindi, per i 400 CV generati in maniera combinata dai due motori a zero emissioni posti sopra gli assi e in grado di far scattare l'elettrica britannica da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Nessuna modifica nemmeno per quanto riguarda il pacco batterie da 90 kWh, già in grado di garantire un'autonomia secondo il ciclo WLTP di 470 km. Confermate anche le ricariche a 100 kW in corrente continua e a 11 kW in corrente alternata.

All'interno debutta, invece, il nuovo sistema di infotainment del Gruppo Pivi Pro, fornito di serie con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, oltre al controllo vocale by Amazon Alexa integrato, Spotify e al sistema di navigazione what3words.