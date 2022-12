Sono passati già sette anni dal debutto della prima - e finora unica - generazione di Jaguar F-Pace. Nonostante il tempo, il SUV inglese risulta essere ancora molto attuale, grazie a una serie di restyling che ne hanno visto aggiornare gradualmente linee e allestimenti.

L'ultimo arriva in occasione del nuovo anno, portando miglioramenti riguardanti il design, la tecnologia di bordo e i motori, soprattutto per la versione ibrida plug-in P400e che guadagna una batteria di maggiori dimensioni.

Più autonomia in elettrico

Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 19,2 kWh, la versione ibrida ricaricabile della F-Pace diventa ora in grado di percorrere fino a 65 km a zero emissioni, secondo il ciclo omologato WLTP. Il nuovo pacco batterie, può essere ricaricato anche in corrente continua fino a 35 kW, raggiungendo l'80% in circa mezz'ora.

Come il resto delle versioni della Jaguar F-Pace, la P400e offre di serie la trazione integrale e il cambio automatico a otto rapporti prodotto dalla tedesca ZF. Forte di 404 CV e 640 Nm di coppia, il SUV elettrificato scatta da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Gli interni della Jaguar F-Pace 2023 Il faro anteriore della Jaguar F-Pace 2023 Il profilo della Jaguar F-Pace 2023

Nuove versioni

Ma gli aggiornamenti del SUV britannico per il 2023 non si sono ridotti alla versione ibrida plug-in. L'intera gamma è stata semplificata e gli allestimenti ora si chiamano R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, 400 Sport e SVR, variabili in base al mercato di riferimento. Tutte le versioni non sportive, quindi non R-Dynamic, sono state eliminate dal listino.

Indipendentemente dal tipo di allestimento, le Jaguar F-Pace sono ora dotate di serie di cerchi in lega da 19 pollici, del quadro strumenti digitale e del nuovo sistema di infotainment Pivi Pro con integrazione di Amazon Alexa, Apple CarPlay wireless e Android Auto.

A partire dal secondo allestimento, l'R-Dynamic SE, la Casa offre ora di serie i dettagli esterni in nero lucido, in particolare sulle calotte degli specchietti, sulla griglia anteriore, sui bordi dei finestrini e sui badge posteriori.