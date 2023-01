Con gli aggiornamenti sui fondi disponibili per gli Ecoincentivi, Hyundai ha lievemente variato la promozione di gennaio sulla i30 Hybrid 48V a partire dal 10 gennaio, con validità fino alla fine del mese.

L’offerta attuale unisce i vantaggi della Maxi Rottamazione Hyundai, grazie a un voucher scaricabile dal sito, agli incentivi statali, permettendo di ottenere 5.850 euro di sconto massimo con l’adesione al finanziamento.

Per la Hyundai i30 con il motore 1.0 48V da 120 CV in allestimento Line Hybrid, il prezzo iniziale di 29.000 euro scende fino a 23.150 euro. Versando un anticipo di 5.605 euro, si pagano 36 rate mensili da 248,96 euro (TAN 6,45%, TAEG 7,98%).

Al termine, la maxi rata di 13.920 euro permette le soluzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; in caso di restituzione, il limite di percorrenza è di 30.000 km, e si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Questi importi sono calcolati con la rottamazione di un veicolo secondo le norme di legge, e comprendono una competa assicurazione furto e incendio per tre anni, nell’esempio riferita alla provincia di Firenze: è un servizio facoltativo, ma che si ottiene pagando le cifre proposte.

Vantaggi

Hyundai ci ha abituato a una serie di vantaggi sulla propria gamma, ottenibili attraverso specifici voucher: ad esempio, all’ecobonus si affianca la Maxi Rottamazione, presente da tempo anche sui modelli i30. In questo caso si notano lo sconto iniziale e la rata relativamente bassa di 249 euro, che comprende l’assicurazione furto e incendio di tre anni.

Svantaggi

Ci sono alcuni costi aggiuntivi da tenere in considerazione, come gli eventuali accessori da aggiungere al prezzo di partenza, e gli oneri finanziari.

In sintesi