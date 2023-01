La Peugeot 2008 verrà rinnovata molto presto. Tra i più venduti in Europa, il crossover francese riceverà un restyling a quattro anni dal debutto, col brand che si prepara ad aggiornare non solo lo stile e la dotazione, ma anche il listino.

Uno dei contenuti più importanti della “nuova” 2008, infatti, sarà l’introduzione di versioni mild hybrid a benzina e una variante elettrica più efficiente.

Nasconde la sua “coda”

Le prime foto spia in assoluto sul restyling fanno capire che Peugeot ha in serbo una nuova sezione posteriore. Sull’esemplare dei test in Scandinavia, infatti, la parte terminale è completamente camuffata, a dimostrazione che il marchio sta lavorando sia sulla grafica dei fari che sul look dei paraurti.

Peugeot 2008 restyling, le prime foto spia

Stranamente, l’anteriore e gli interni non presentano mimetizzazioni. È probabile, però, che la 2008 avrà una nuova firma luminosa anche davanti e che il modello delle foto (equipaggiato con fari alogeni) ne sia semplicemente sprovvisto. A bordo, invece, Peugeot potrebbe effettivamente confermare in buona parte la strumentazione attuale senza particolari rivoluzioni.

Si guarda all’efficienza

Come detto, le novità riguarderanno anche le motorizzazioni. Già al lancio, la 2008 restyling dovrebbe essere proposta con versioni a benzina mild hybrid più parche (la Casa parla del 15% in meno di consumi) e più potenti rispetto alle attuali 1.2 PureTech da 102 e 131 CV.

Peugeot 2008 restyling, le prime foto spia

Queste Peugeot dovrebbero essere abbinate al nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti che integra al suo interno il motore elettrico da 21 kW.

Il Leone dovrebbe confermare la 1.5 diesel da 131 CV senza particolari novità, mentre l’elettrica e-2008 dovrebbe ricevere il nuovo motore da 156 CV e 260 Nm presentato negli scorsi mesi per la e-208. Anche sul crossover, quindi, ci si aspetta una batteria da 48,1 kWh (ora è di 46,2 kWh) per circa 400 km di autonomia (circa 50 km in più rispetto ai modelli attuali).