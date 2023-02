Il peggio è passato in casa SsangYong. Il marchio coreano è uscito dalla crisi finanziaria ed è pronto a rilanciarsi con la presentazione di una serie di nuovi modelli importati in Italia dal Gruppo Koelliker.

Uno dei più importanti sarà la Torres, un SUV più grande della Korando che sarà venduto dalle nostre parti esclusivamente con motorizzazione elettrica.

Non cambia stile (forse)

Le prime foto spia della Torres EV mostrano un esemplare sostanzialmente simile a quello già presentato nel giugno 2022 con motori termici. Le camuffature pesanti sull’anteriore e sul posteriore, comunque, fanno pensare che la Casa abbia rivisto alcuni elementi estetici per contraddistinguere ulteriormente la versione elettrica, pur mantenendo – molto probabilmente – la lunghezza di 4,7 metri.

SsangYong Torres, le prime foto spia Una porzione dell'abitacolo della SsangYong Torres

Come si capisce che si tratta di una variante a batteria? Oltre all’assenza degli scarichi, a vettura ferma le nostre spie hanno potuto documentare da vicino il sottoscocca dove si nota un grande pacco batterie. L’abitacolo, invece, non sembra avere particolari novità, anche se ovviamente l’elettrica avrà grafiche dedicate su quadro strumenti e infotainment.

Pronto un nuovo powertrain?

Come detto, in Corea del Sud la Torres è già disponibile nella sola versione con motore a benzina 1.5 da 170 CV. Non ci sono informazioni, invece, per l’elettrica che potrebbe montare un pacco batterie e un’unità EV completamente diverse rispetto alla Korando e-Motion.

La SsangYong Torres a benzina per la Corea del Sud

Ricordiamo che la Korando a emissioni zero (venduta in Belgio e Germania, tra i vari Paesi europei) può contare su una batteria da 61,5 kWh e 190 CV, per un’autonomia WLTP di 339 km. Viste la mole più grande della Torres, è lecito aspettarsi un powertrain nuovo di zecca.

Ancora da definire i prezzi, che potrebbero aggirarsi tra i 50.000 e i 60.000 euro.