Nel 2022 quasi una vettura venduta su dieci del Gruppo BMW era elettrica. Una percentuale che in quel di Monaco di Baviera vogliono veder crescere ulteriormente nel 2023, arrivato al 15%. Ecco in breve la strategia presentata ieri da Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia.

Strategia che punterà quindi molto sull'elettrico, grazie anche al lancio della nuova BMW Serie 5, per la prima volta proposta anche in versione a batterie chiamata i5, ad affiancare una gamma che già conta su iX1, i4 e i7. Senza contare MINI, pronta a lanciare due nuovi modelli "alla spina" nel corso del 2023. Elettrico sempre più presente nei listini del Gruppo tedesco, Rolls-Royce compresa che con la Spectre si avventurerà per la prima volta nell'ultra lusso senza motore termico.

Grandi sfide in vista

Ma non di solo elettrico vivranno in quel di Monaco: il 2023 sarà infatti l'anno della piena commercializzazione di M2 Coupé ed M3 Touring, sportive doc con il glorioso 6 cilindri in linea sotto il cofano. Inoltre arriveranno anche le nuove generazioni di BMW X5 e X6.

BMW M3 Touring La nuova BMW M2

Una gamma che nel 2023 conterà su numerose novità su tutti i fronti, concessionarie comprese. Come avviene sempre più spesso infatti anche BMW si appresta a cambiare approccio alla vendita passando a un modello di agenzia in 24 mercati. Vetture vendute direttamente dalla Casa, a garantire maggiore trasparenza dei prezzi e una maggiore "agilità" nei vari processi.

Massimiliano Di Silvestre

Buona base di partenza

I piani per il 2023 del Gruppo BMW partono da un 2022 di conferme e buone notizie. Da una parte infatti c'è la rinnovata leadership nel segmento premium con 2.399.636 immatricolazioni in giro per il Mondo, di cui 215.755 di modelli 100% elettrici.

Guardando all'Italia le vendite sono state di 65.287 a livello di Gruppo, una flessione del 6,2% rispetto al 2021, dovuta principalmente alla crisi che ha influenzato la capacità produttive di BMW come di tutte le Case del Globo.

BMW i Vision Dee, concept basata sulla nuova piattaforma della Casa

Guardando ai singoli marchi BMW ha venduto 47.442 auto, guadagnando fette di mercato - relativamente al segmento premium - sia per quanto riguarda le vetture elettrificate (8.723, passando dal 20,4 al 24,5%) sia per le elettriche (2.064 unità per una quota di mercato ora al 15,5%).

MINI ha invece venduto 17.845 vetture con +18% per quanto riguarda le elettriche. Elettrico attualmente rappresentato dalla sola MINI 3 porte, pronto però ad ampliare la propria gamma con 2 novità previste per il 2023.

La nuova MINI elettrica nel nostro render esclusivo

Un elettrico che, come detto, entrerà anche in Rolls-Royce con la Spectre, prima vettura che sotto il mitico Spirit of Ecstasy non nasconderà un motore con cilindri e pistoni.

Rolls-Royce Spectre

Un anno appena iniziato che Di Silvestre presenta così