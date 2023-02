A un anno esatto dall'ultima ascesa al primo posto in classifica, la Dacia Sandero torna a essere l'auto più venduta d'Europa a gennaio 2023.

Era infatti dal gennaio del 2022 che la compatta rumena non riusciva a indossare la corona di regina d'Europa, dovendosi accontentare di mese in mese del secondo o terzo posto dietro alle varie Peugeot 208, Tesla Model Y, Model 3, Volkswagen Golf e T-Roc.

Sandero, T-Roc e Yaris sul podio

Lo scorso mese di gennaio le Dacia Sandero immatricolate in Europa sono state 20.836, in crescita del 18% rispetto allo stesso mese del 2022. Il merito è soprattutto delle forti vendite in Francia e in Italia.

Dacia Sandero Streetway Volkswagen T-Roc Toyota Yaris

Seconda sul podio continentale è la Volkswagen T-Roc a quota 17.754 (+29%) e terza è la Toyota Yaris con 16.004 vetture targate, in crescita di un solido 52%. Quarta è la Toyota Yaris Cross che con 15.825 unità segna un +25%.

Tra gli "scivoloni" più evidenti si segnala il -18% di Peugeot 208, scesa al settimo posto, ma anche di Peugeot 2008 (-20%) e di Volkswagen Golf, finita addirittura in tredicesima posizione con un -21%.

Immatricolazioni Europa gennaio 2023

Dacia Sandero: 20.836 (+18%) Volkswagen T-Roc: 17.754 (+29%) Toyota Yaris: 16.004 (+52%) Toyota Yaris Cross: 15.825 (+25%) Renault Clio: 14.146 (+10%) Dacia Duster: 13.722 (+28%) Peugeot 208: 13.275 (-18%) Fiat/Abarth 500: 13.042 (+45%) Opel/Vauxhall Corsa: 13.003 (+18%) Volkswagen Tiguan: 11.860 (+43%) Fiat Panda: 11.763 (+9%) Peugeot 2008: 11.720 (-20%) Volkswagen Golf: 11.468 (-21%) Hyundai Tucson: 11.316 (+6%) Toyota Corolla: 10.626 (-15%) Renault Captur: 10.316 (+9%) Volkswagen T-Cross: 10.149 (+35%) Kia Sportage: 10.060 (+11%) Citroen C3: 9.797 (+0,6%) Ford Puma: 9.602 (-22%) Skoda Octavia: 9.471 (-30%) Toyota C-HR: 9.365 (+4%) Nissan Qashqai: 9.262 (+48%) Ford Focus: 8.948 (+14%) Volkswagen Taigo: 8.624 (+202%)

Dacia Jogger è la migliore delle nuove entrate

Qui sotto ci sono invece i numeri delle immatricolazioni relative alle migliori nuove entrate, cioè a quei modelli che non erano ancora in vendita un anno fa. La prima delle new entry è la Dacia Jogger.

Dacia Jogger

Dacia Jogger: 6.939

Renault Austral: 3.629

Toyota Corolla Cross: 3.483

MG4: 2.285

Alfa Romeo Tonale: 2.169

Mazda CX-60: 1.398

Peugeot 408: 1.308

Nissan X-Trail: 1.296

Volkswagen ID.5: 967

Ibride plug-in in calo a gennaio

Per quello che riguarda le auto ibride plug-in il mese di gennaio 2023 segna un calo delle immatricolazioni a livello europeo, con 66.873 nuove targhe (-6%). Nella classifica delle PHEV più vendute mantiene il primato la Ford Kuga, come già negli ultimi mesi e nell'intero 2022, seguita da Volvo XC40 e Lynk & Co 01.

Ford Kuga Volvo XC40 Lynk & Co 01