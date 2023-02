Le auto di seconda mano del gruppo Stellantis si comprano dopo controlli di qualità, con 12 mesi di garanzia e assistenza stradale gratuita; in una parola con Spoticar. In Italia, la vetrina di veicoli online, tra auto e veicoli commerciali, nel 2022 è raddoppiata rispetto al 2021 e per il 2023 si prevede un'allargamento dell'attività presso le concessionarie (attualmente 236 in Italia) e l'avvio delle attività negli Stati Uniti e in America Latina.

"Abbiamo chiuso il 2022 in modo molto soddisfacente, con una crescita rispetto all'anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo - ha detto Giuseppe Di Mauro, direttore Pre Owned Stellantis in Italia -. Per il 2023, prevediamo per Spoticar un'ulteriore crescita di vendite intorno al 50%".

L'usato è un mercato strategico

"Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da 'piazzare', oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari". Di Mauro lo ha ricordato chiaramente: "Il mercato second hand e i servizi collegati si confermano strategici per Stellantis".

Non lo dicono solo i numeri registrati nell'anno appena concluso, ma anche le ultime tendenze. Secondo una recente ricerca nazionale sui processi di scelta, citata da Stellantis, più della metà dei clienti (62%) impiega poco meno di un mese per decidere l'acquisto di un'auto e, se la maggior parte delle ricerche avviene online (93%), dove i video risultano determinanti, lo showroom dei concessionari rimane fondamentale, perché si conferma il luogo principale di chiusura dell'acquisto.

I concessionari Spoticar, lo ricordiamo, certificano il chilometraggio di ogni veicolo, che prima dell'acquisto si può anche provare su strada. Il brand offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l'opportuna verifica sulle condizioni della vettura.

In crescita anche all'estero

Se il 2023 sarà l'anno dello sbarco in America, il 2022 è andato bene sia in Italia che in Europa. Qui Spoticar è presente in 11 paesi con 2.200 showroom e nell'anno che si è da poco concluso ha venduto oltre 600.000 veicoli. Inoltre, proprio in Europa, Spoticar ha il primato di essere il brand di un costruttore con il più alto numero di annunci online.