Importante cambio in quel di Stellantis: dal primo marzo infatti Thierry Koskas prenderà il posto di Vincent Cobée come ceo di Citroen. Passaggio di consegne dovuto, si legge nel comunicato stampa, alla decisione del manager francese di perseguire nuovi obiettivi personali al di fuori del Gruppo.

Koskas, anche lui nato in Francia, ricoprirà il nuovo ruolo a partire dal primo marzo 2023 senza però lasciare la carica di responsabile del reparto vendite e marketing di Stellantis, che ricopre da gennaio 2021.

Doppio compito

Uno sdoppiamento di lavoro strategico per Citroen: il Dobule Chevron si trova infatti impegnato in una transizione energetica - come il resto dei brand Stellantis - e filosofica, anticipata dalla concept Oli presentata qualche mese fa.

Citroen Oli Concept

Uno stravagante prototipo ambasciatore di nuove soluzioni tecniche e meccaniche che la Casa francese sta studiando per le elettriche di domani, dando loro semplicità e leggerezza assieme a uno stile decisamente originale. L'idea è quella di superare la moda dei SUV, definita giusto qualche tempo fa insostenibile per via del peso da parte di Cobée, per concentrarsi su altri segmenti e modelli differenti.

Non sappiamo quali siano le idee di Koskas sul tema, ma l'esperienza sull'elettrico non gli manca avendo guidato il reparto dedicato alle Renault elettriche dal 2009 al 2012, per poi diventare ceo di Renault Argentina e responsabile del marketing della Losanga, prima di passare in PSA nel 2019.