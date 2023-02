La Volkswagen ID.3 restyling debutterà il primo marzo e poche ore fa, in un video pubblicato sulla pagina LinkedIn della Casa, è stato avvistato per la prima volta il nuovo fanale anteriore con tecnologia a matrice di LED di ultima generazione. Cogliamo quindi l'occasione per fare un riepilogo di tutto quello che sappiamo, in attesa della prossima settimana.

Nuova tecnologia interna

Prima di tutto, il restyling della Volkswagen ID.3 porterà su strada un nuovo sistema di infotainment che successivamente sarà adottato anche da altre auto del Gruppo.

Con uno schermo più grande, si dice da 12 pollici, dovrebbe risolvere una volta per tutte i diversi problemi software che stanno affliggendo da qualche anno le ultime auto di Wolfsburg. Un problema di cui ormai si è ampiamente discusso sulle pagine web di tutto il mondo e che ha richiesto una grande attenzione da parte degli ingegneri tedeschi.

Il teaser ufficiale del restyling della Volkswagen ID.3

Non solo, con l'introduzione della nuova piattaforma infotelematica, la Volkswagen ID.3 dovrebbe quindi essere dotata anche di un nuovo software di gestione di tutta l'elettronica di bordo, che, anche in questo caso, dovrebbe garantire prestazioni migliorate e capacità di ricevere aggiornamenti da remoto Over-the-Air in maniera ancora più veloce ed efficiente.

Nuovi materiali

Spostandoci più sull'aspetto "pratico" della questione, l'aggiornamento di metà carriera, a giudicare dai bozzetti rilasciati dall'azienda pochi mesi fa, dovrebbe portare al debutto anche una lieve rivisitazione del design dell'abitacolo, in particolare con un nuovo portabicchieri centrale, abbinato a dei nuovi rivestimenti per il volante.

Quest'ultimo, infatti, è quasi certo che abbandonerà la pelle in favore di un materiale più ecosostenibile ma di altrettanta qualità e durabilità nel tempo.

Il teaser ufficiale del restyling della Volkswagen ID.3

Nuovo design

A livello estetico, la "nuova" Volkswagen ID.3, guardando sia i primi bozzetti rilasciati dalla Casa sia le ultime foto spia che trovate qui sotto, è quasi certo che introdurrà un nuovo design per il paraurti anteriore, che dovrebbe così diventare più aerodinamico e "semplice" nelle linee.

Le ultime foto spia della Volkswagen ID.3 restyling Le ultime foto spia della Volkswagen ID.3 restyling

L'obiettivo in questo caso è chiaro: rendere più efficiente tutta l'auto, diminuendo i consumi di elettricità e aumentando l'autonomia con una sola carica. Un concetto confermato proprio dalle foto dei prototipi su strada, immortalati al freddo del Circolo Polare Artico.

I nuovi fanali

Venendo alla notizia più recente, cioè al video rilasciato sul social dedicato ai professionisti, per la prima volta si sono mostrati dal vivo i nuovi fanali anteriori IQ.Light LED Matrix. Anche se ai più esperti potrebbero sembrare simili ai precedenti, in realtà ci sono diverse novità in merito, la prima è che dovrebbero essere dotati di una matrice di LED più potente dell'attuale e quindi composta da più diodi, in grado di spegnersi o accendersi singolarmente con maggiore precisione.

Continuando a parlare di tecnologia, sul restyling della Volkswagen ID.3 dovrebbero debuttare, infine, anche tutti i nuovi sistemi ADAS della Casa tedesca, aggiornati in ogni minimo dettaglio rispetto agli attuali e capaci di guidare in "semi-autonomia" con ancora più precisione.

L'aggiornamento della fabbrica

Per la produzione della nuova compatta tedesca, anche per aumentarne i volumi, la fabbrica di Wolfsburg si sta aggiornando proprio in questi mesi.

Gli investimenti a livello economico sono stati pari a 460 milioni di euro e hanno comportato un ammodernamento generale degli impianti e cospicui investimenti in ambito di formazione del personale, con un metodo del tutto nuovo che abbiamo approfonditamente raccontato su InsidieEVs.

A partire dal mese di dicembre 2022, la ID.3 restyling può già essere ordinata in Germania negli allestimenti pre-configurati Life, Business, Style, Max e Tour. Il prezzo base nel Paese "di casa" è di 43.995 euro. I prezzi per l'Italia saranno rilasciati nelle prossime settimane a seguito della presentazione ufficiale.