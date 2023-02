I 40 anni di Automotoretrò si festeggiano quest'anno in terra emiliana, la terra dei motori per eccellenza. Sabato 4 e domenica 5 marzo alla Fiera di Parma va in scena l'edizione 2023 della manifestazione, nata nel 1983 dall'idea di quattro appassionati soci.

Tante le auto attese, nonché collezionisti e professionisti, che, insieme alle istituzioni, si riuniscono per discutere del presente e del futuro delle auto d'epoca. Ecco tutte le info.

Automotoretrò 2023: gli spazi e il programma

L'edizione 2023 di Automotoretrò per la prima volta abbandona il Piemonte e la città di Torino per spostarsi a Parma, in terra Emiliana. I capannoni della fiera cittadina, infatti, sono il luogo scelto per celebrare i 40 anni della manifestazione.

All'interno del padiglione numero due, quello dedicato a ospitare i club storici, quest'anno sono presenti nomi come il Land Rover Registro Storico Italiano, il Registro Fiat Italiano e la Scuderia Jaguar Storiche, e i commercianti, che espongono nuovi modelli youngtimer e degli Anni ’60-‘70.

Ma non solo, nel corso di tutto il fine settimana nell'area esterna trova spazio la quarta edizione de La Grande Sfida, che con curve a gomito e chicane da brivido da vita a tre imperdibili challenge: il Trofeo R5, a bordo delle performanti vetture della classe R5 di ultima generazione, il Trofeo Lady, assegnato a una delle quattro campionesse di rally alla guida di una Peugeot 208 R2B e il Trofeo GR Yaris, conteso da quattro piloti in una gara a tempo a bordo delle compatte sportive giapponesi.

Confermata, infine, anche la presenza del Club ACI Storico e dell'Automotoclub Storico Italiano, con due stand d'eccezione nei quali, come di consueto e oltre a essere palcoscenico di numerose conferenze e talk, vengono esposte alcune auto o moto che hanno scritto la storia della mobilità.

Automotoretrò 2023: le ricorrenze e le aste

In occasione di Automotoretrò si celebrano quest'anno diverse ricorrenze importanti. Primo tra tutti il sessantesimo compleanno di Autodelta, fondata a Udine proprio il 5 marzo del 1963 e diventata negli anni la celeberrima squadra corse ufficiale di Alfa Romeo.

Ma non solo, nella giornata di sabato 4 marzo la Casa d'aste della Motor Valley mette in vendita al miglior offerente alcuni cimeli d’epoca anche di Formula 1, come per esempio il casco autografato di Fernando Alonso indossato nella stagione 2014, oppure l'ombrello personale di Enzo Ferrari.

Domenica 5 marzo, invece, i riflettori sono puntati sulle auto storiche di Wannenes Art Auctions, come la Fiat 1100 103/TV, la Ferrari 208 Dino GT4 del 1977 e la Lancia Flaminia GT Touring Superleggera, prodotta in 600 esemplari

Automotoretro 2023: date e orari

Automotoretrò 2023 apre al pubblico il weekend del 4 e 5 marzo, con i seguenti orari:

4 marzo dalle 10:00 alle 19:00

alle 5 marzo dalle 10:00 alle 19:00

Automotoretrò 2023: i biglietti

Per visitare Automotoretrò 2023 c'è un unico biglietto giornaliero, al prezzo di 12 euro se si sceglie di acquistarlo online sul sito o 15 euro se si scegliere di acquistato direttamente in loco.

A questo può essere abbinato anche un pass giornaliero per il parcheggio della Fiera, al costo di 8 euro online o 10 euro in cassa.

Per acquistare i biglietti su internet potete collegarvi al sito ufficiale di Automotoretrò 2023.

Automotoretrò 2023: come arrivare

Alla Fiera di Parma per Automotoretrò 2023 si può arrivare sia in treno, tramite uno dei tanti collegamenti regionali o ad alta velocità, sia direttamente in auto, utilizzando l'autostrada A1.

Scegliendo il treno bisogna fare attenzione al fatto che non tutte le tratte Frecciarossa o Italo fermano nella vicina stazione di Parma. In certi orari, quindi, potrebbe essere necessario scendere a Bologna Centrale ed effettuare un cambio con un Regionale Veloce.

L’organizzatore e ideatore dell’evento Beppe Gianoglio ha commentato:

"Siamo molto emozionati di celebrare questo importante traguardo per Automotoretrò con un nuovo inizio: è stato un periodo di grande evoluzione per la fiera e abbiamo scelto di accogliere la sfida e rinnovarci, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci ispirarono quarant’anni fa." "Riteniamo che oggi più che mai, in un momento di grande riflessione e cambiamento del concetto di mobilità, la valorizzazione e il racconto della storia dell’industria automobilistica del secolo scorso sia di massima importanza al fine di conservarne la memoria e trarre ispirazione per le scelte di domani".

