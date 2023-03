Quando debutterà la nuova Lancia Ypsilon? Sappiamo che l'anno da segnare è il 2024 ma già nel 2023 potremmo averne un primo assaggio sotto forma di concept. Con ogni probabilità in occasione della Milano Design Week, in programma dal 17 al 23 aprile 2023.

In comunicato stampa ufficiale infatti la Casa ha riconfermato la presenza di una concept - senza specificare ad anticipare quale modello - durante la settimana del Fuorisalone meneghino. Immaginare che si possa trattare di un'anticipazione della nuova Ypsilon è facile perché proprio lei sarà la prima delle 3 novità Lancia a essere presentata.

Cosa aspettarsi

Prima di tutto andiamo sulle certezze: la nuova Ypsilon sarà solo elettrificata. Il piano Lancia prevede infatti la produzione di soli modelli con motorizzazioni termiche ed elettriche a partire dal 2024, mentre dal 2026 ci verranno lanciati esclusivamente modelli a batteria. Non sappiamo ancora quali saranno le motorizzazioni utilizzate, potrebbe esserci il mild hybrid (ribattezzato "middle hybrid") della Alfa Romeo Tonale, oppure il 1.2 (con tecnologia simile) pronto al debutto sulle Peugeot 3008 e 5008.

Il nostro render della nuova Lancia Ypsilon

Per quanto riguarda lo stile della nuova Lancia Ypsilon sappiamo che avrà una carrozzeria da crossover, abbandonando quindi l'aspetto da citycar che da sempre la accompagna. A darci un'idea di come sarà ci ha pensato qualche mese fa la concept Pu+Ra Zero, particolare scultura che al suo interno "nasconde" i tratti salienti delle Lancia di domani.

Il frontale delle nuove Lancia presentato durante la conferenza stampa di dicembre 2022 La concept Pu+Ra Zero

Il frontale con firma luminosa a "Y" assieme alle luci posteriori circolari saranno quindi alcuni degli elementi che ritroveremo sul crossover italiano, che abbiamo anticipato in un nostro render esclusivo basato anche sulle foto mostrate a dicembre in occasione della presentazione del "Rinascimento Lancia".

In attesa delle elettriche

Un rinascimento che quindi partirà con la nuova Ypsilon e proseguirà poi nel 2026 con l'ammiraglia, esclusivamente elettrica, della quale ancora non si conosce il nome definitivo. Si sa invece come si chiamerà quello che arriverà nel 2028: Lancia Delta. E anche lei sarà venduta unicamente con motorizzazione a batterie.