La Motor Valley continua ad affascinare il mondo del cinema, con le sue storie fatte di uomini e motori. Ecco quindi arrivare l'annuncio di "Maserati: a racing life", pellicola dedicata alla storia di Ettore ed Ernesto Maserati, fratelli di Alfieri e tra i fondatori della Casa del Tridente.

Ancora non si sa come si svilupperà il film, quali tappe seguirà e chi sarà il regista. Sappiamo solo che sarà firmato dalla Ilbe, casa di produzione del recente "Lamborghini – The man behind the legend".

Maserati, gli inizi

Avendo al centro della storia i fratelli Ettore ed Ernesto possiamo immaginare come il film dedicato a Maserati ripercorrerà la nascita della Casa, fondata il 1 dicembre 1914 con sede presso via de' Pepoli, nel centro storico di Bologna, come "semplice" officina di elettrauto.

Solo nel 1919, al termine della Prima Guerra Mondiale, il Tridente riprenderà le operazioni focalizzandosi su auto sportive, lavorando per varie scuderie sportive, Diatto su tutte. Proprio su una vettura Diatto, nel 1926, nacque la Maserati Tipo 26, la prima auto firmata Maserati.

I tre fratelli Maserati

Un inizio nel mondo delle corse costellato da una lunghissima lista di successi, non senza tragedie, come quella che nel 1932 portò alla morte di Alfieri in seguito a un grave incidente d'auto.

Al motorsport si affiancano poi vetture stradali, caratterizzate da prestazioni da sportive e sempre più eleganza, geni sempre presenti nel DNA Maserati.

Maserati, il futuro

Quello che immaginiamo è che il film si fermerà ben prima dei giorni nostri, quelli della nuova trasformazione di Maserati, pronta a entrare in pieno nell'era delll'elettrico. Passi già compiuti con la GranTurismo Folgore, la prima auto del Tridente a fare - anche - a meno di qualsivoglia motore termico, alla quale seguiranno sempre più modelli a batteria. Sempre senza dimenticare eleganza e prestazioni.

Maserati GranTurismo Folgore

La storia di Maserati raccontata da Luca Dal Monte