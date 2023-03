Tantissimi appassionati di auto sono cresciuti guardando in tv la Dodge Charger di Dukes of Hazzard, la Pontiac Trans Am di Supercar e Ford Gran Torino di Starsky & Hutch. Si tratta di vere e proprie icone del piccolo schermo, che hanno affascinato generazioni intere di amanti delle auto americane (e non solo).

Questa fedele replica che vedete in foto è stata ispirata proprio dalla Gran Torino ed è attualmente in vendita all’asta su Bring A Trailer.

Pronta a tornare in servizio

Come detto, non si tratta del modello originale utilizzato durante le riprese, ma è capace lo stesso di attirare gli sguardi. La Ford è un esemplare del 1975 ed è stata riverniciata in rosso con la classica livrea bianca che attraversa fiancate e tetto che si rifà alla vettura utilizzata per combattere il crimine nel telefilm.

Sotto al cofano c’è un 7.0 V8 abbinato a un cambio automatico a tre rapporti. Nella descrizione dell’auto non si parla della potenza, ma viene comunque detto che si tratta di un motore non originale. In quegli anni, infatti, la Gran Torino era venduta nelle versioni 5.7, 6.5 e 7.5 (tutte rigorosamente a 8 cilindri).

Ford Gran Torino del 1975 all'asta Il 7.0 V8 della Ford Gran Torino L'abitacolo della Ford Gran Torino

In ogni caso, la dotazione comprendere anche l’aria condizionata, il servosterzo, i freni anteriori a disco, l’autoradio e i sedili in vinile neri.

Il contachilometri della Ford mostra una percorrenza di circa 44.000 km, probabilmente legata al nuovo motore. Il chilometraggio effettivo di questa Gran Torino resta sconosciuto, anche se il venditore afferma che l’auto è stata oggetto di numerose riparazioni negli scorsi mesi.

Per il momento, le offerte sono state piuttosto basse, con una puntata massima di circa 5.000 euro, ma c’è ancora tempo fino al 15 marzo per contendersi questo gioiello di mezzo secolo fa. Giusto per avere un’idea del prezzo finale, a marzo 2022 una Gran Torino modificata esattamente nello stesso modo è stata battuta all’asta da RM Sotheby’s per circa 57.000 euro.