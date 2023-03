Siamo nel 2004 al Salone di Ginevra. Opel presenta una concept anticipatrice della seconda generazione della monovolume Meriva, che di lì a pochi anni sarebbe giunta sul mercato.

Si chiama Trixx, offre tre posti a bordo e ha una carrozzeria con due porte scorrevoli e sdoppiabili. Costruita in Italia dalla Carrozzeria Coggiola, ottiene un discreto successo tra il pubblico presente alla kermesse svizzera. Ecco come è fatta.

Esterni filanti

Nonostante il posteriore piuttosto squadrato, le linee generali della Opel Trixx appaiono filanti e armoniose. Partendo dal frontale, è caratterizzato da due fari sottili e trasparenti, tipici nello stile a quelli di altre auto delle Casa degli anni successivi, abbinati da una calandra con un grande Blitz cromato nel centro.

Guardandola di profilo (foto in copertina), il dettaglio più rilevante è il passo molto corto della carrozzeria, abbinato a dei cerchi in lega dal design tipicamente Opel, ispirato in parte a quello delle auto degli anni '90.

Opel Trixx

Il design più simile alla Meriva di serie si può notare però nel posteriore, caratterizzato dai fari trasparenti dell'auto, abbinati a dei dettagli interni di colore rosso.

Grazie alla presenza del portellone perfettamente verticale, la Casa coglie l'occasione per svelare al pubblico anche il suo innovativo sistema di portabici estraibile, una caratteristica che avrebbe debuttato pochi anni dopo proprio sulla Meriva e che sarebbe stata riproposta anche su molte altre auto della Casa, fino alla penultima Mokka.

Opel Trixx

Interni pensati per i bambini

Ma i veri protagonisti sulla Opel Trixx sono gli interni. Caratterizzati da un design molto futuristico, offrono solo tre sedili, due anteriori e uno posteriore dedicato a ospitare un bambino.

Opel Trixx Opel Trixx

Elemento molto particolare è, infine, il volante, a due razze e con un design mai visto prima su nessuna auto di serie, ispirato in parte a quello della Opel Corsa B a due razze sottili.