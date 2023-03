Della smart #3 abbiamo già visto alcune foto "rubate", comparse sui social media. Sappiamo anche quando debutterà: il 18 aprile al Salone di Shanghai. Di immagini ufficiali però non ne sono state rilasciate, almeno fino a oggi.

In vista della presentazione mondiale infatti la Casa ha pubblicato i primi bozzetti della smart #3, accompagnati da prime anticipazioni riguardanti lo stile. Vi raccontiamo tutti di seguito.

SUV coupé

Come già sapevamo il secondo modello della nuova vita di smart sarà un SUV coupé, con una linea più sportiva rispetto a quella della #1 resa dalla linea discendente del tetto. Uno stile di carrozzeria sempre più di moda che si inserirà nel nuovo family feeling, come il muso attraversato da una linea luminosa a LED, ripresa anche al posteriore. Posteriore che sulla smart #3 sarà contraddistinto da un lunotto particolarmente inclinato.

A cambiare saranno anche i montanti posteriori, con disegno differente e non collegati direttamente con il resto alla carrozzeria grazie al trattamento bicolore, a dare l'impressione di un tetto quasi "fluttuante".

Più grande

Il comunicato non parla di dimensioni, ma per questo ci ha pensato qualche tempo fa Dirk Adelmann, ceo della divisione europea di smart, nel corso di un’intervista rilasciata ad Automotive News Europe. Così sappiamo che la smart #3 sarà più “più grande, più spaziosa e più sportiva” della #1, con una lunghezza che dovrebbe assestarsi intorno ai di 4,4 metri, 13 cm in più rispetto alla sorella minore. Il passo dovrebbe crescere invece di 4 cm per un totale di 2,79 metri.

Dalla #1 la smart #3 riprenderà quasi certamente la piattaforma modulare SEA di Geely, meccanica studiata per modelli 100% elettrici e utilizzata da altri modelli del colosso cinese. Anche le versioni potrebbero essere le stesse: una con motore posteriore da 272 CV e 343 Nm di coppia e la Brabus a trazione integrale per 428 CV e 343 Nm di coppia.

Per quanto riguarda le batterie potrebbe esserci un upgrade rispetto a quelle da 66 kWh della #1.