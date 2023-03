Cambiano i listini di Audi A1 e Q2, i due modelli entry level della Casa dei Quattro Anelli. Il brand di Ingolstadt ha rivisto il numero degli allestimenti, la dotazione di serie e gli abbinamenti alle motorizzazioni.

Non ci sono cambiamenti significativi, invece, per estetica e contenuti tecnologici delle due Audi, mentre il prezzo di partenza resta sempre rispettivamente di 23.500 euro per l’A1 Sportback (25.600 euro per l’allstreet) e 29.500 euro per la Q2.

Le novità per l’A1

L’A1 Sportback vede ridursi il numero di allestimenti da cinque a quattro, con le versioni Base, Business S line edition e Identity Black, mentre l’allstreet con assetto rialzato si può ordinare nelle varianti Base, Business e Identity Contrast.

L’allestimento intermedia Business può contare di serie sul cruise control adattativo, mentre si può richiedere a parte il nuovo pacchetto Evo Plus che contiene alcune aggiunte estetiche e di comfort come l’accesso alla vettura keyless e la telecamera posteriore.

Audi A1 Citycarver

Nella S line edition sono già presenti i fari full LED, il cruise control adattativo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e i cerchi in lega da 17”. Infine, la Identity Black si riconosce per i dettagli neri sulla carrozzeria, per i cerchi in lega Audi Sport da 18” con finiture nere e per i fari full LED.

Parlando delle motorizzazioni dell'A1, il 1.0 TFSI da 95 CV con cambio manuale è abbinato solo alla Base e alla Business, mentre il 1.0 da 110 CV e il 1.5 da 150 CV possono essere richiesti anche per S line edition e Identity Black. Questi ultimi due allestimenti possono ricevere anche il top di gamma 2.0 da 207 CV.

Come cambia la Q2

Passando alla Q2, il crossover tedesco passa da sette a cinque allestimenti: Base, Business, Business Advanced, S line edition e Identity Black. La nuova declinazione Business dell’Audi prevede di serie il navigatore Audi connect, la postazione di ricarica wireless per lo smartphone, il sistema keyless, il mantenimento di corsia e i fari posteriori LED.

Audi Q2

Nel Business Advanced si trovano anche i cerchi in lega da 17” e il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit, mentre nella S line edition ci sono di serie i proiettori LED Audi Matrix e il lane departure warning.

L’allestimento più completo e sportivo è l’Identity Black con inserti total black e cerchi in lega Audi Sport da 19”. Nel caso della Q2 non ci sono novità per i motori: l’Audi si può sempre ordinare nelle varianti 30, 35 e 40 a benzina con potenze rispettive di 110, 150 e 190 CV. Confermati anche i diesel 30 e 35 TDI da 116 e 150 CV.