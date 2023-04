Il livello di accuratezza e realismo delle simulazioni digitali oggi permette di avere modelli virtuali incredibilmente verosimili che riducono i tempi e i costi della classica fase di prototipazione, accorciando anche il cosiddetto "time to market", il tempo necessario a un prodotto per arrivare sul mercato. I suoi benefici però non si applicano soltanto ai prodotti, ma anche ai processi produttivi, fino ad arrivare alle intere fabbriche.

I costruttori, infatti, usano sempre più il metaverso come banco di prova per rinnovare e migliorare le linee di produzione. Ma anche qui, qualcun osi è già spinto oltre: BMW sta infatti collaudando in ambito digitale addirittura un'intera fabbrica che nella realtà sta appena iniziando a costruire. Si tratta dello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, pronto nel 2026 e, novità assoluta, già "collaudato" alla nascita.

Il primo della nuova era

La costruzione della fabbrica di Debrecen (capoluogo della regione centro-orientale del Paese vicino al confine con la Romania), dove dal 2025 è prevista la produzione della prossima generazione di medie elettriche per ora conosciute come "Neue Klasse" rientra nel piano strategico iFactory di BMW. Un programma che sta rendendo sempre più efficienti, sostenibili e connessi gli stabilimenti proprio grazie alle nuove tecnologie.

La fabbrica BMW di Debrecen, i modelli virtuali

Nel giugno del 2022, BMW annuncia di aver avviato una collaborazione con Nvidia, azienda californiana specializzata in computer grafica e nota soprattutto per lo sviluppo di videogiochi, per eseguire delle scansioni tridimensionali di tutti i suoi stabilimenti. Dall'inizio del 2023, la Casa dispone dunque dei modelli virtuali di ognuna delle sue fabbriche, inseriti in un metaverso supportato dalla piattaforma Omniverse.

La scansione delle fabbriche con tecnologia Nvidia

La creazione del "doppio virtuale" di tutti i suoi impianti permette a BMW di individuare le aree di miglioramento e collaudare preventivamente ogni nuovo processo e tecnologia prima che si introdotta fisicamente, ma non soltanto. Proprio grazie alla grande quantità di dati disponibili, la Casa è quindi in grado di modellare da zero una fabbrica completamente nuova, quella di Debrecen appunto, la cui costruzione nel mondo reale è appena iniziata.

La fabbrica BMW di Debrecen, uno dei reparti simulati

Già produttivo prima della nascita

Potendo eseguire verifiche e collaudi in anticipo nel mondo simulato, BMW ricava indicazioni per guidare l'allestimento applicando i necessari correttivi in corso d'opera. In questo modo, all'inaugurazione la fabbrica ha bisogno di un minor periodo di rodaggio e può raggiungere prima i ritmi produttivi desiderati.

La cosa affascinante è che le simulazioni non si limitano ad anticipare il funzionamento di linee di assemblaggio che non esistono ancora, ma anche prodotti. Nel metaverso, la stessa Neue Klasse di BMW è infatti in fase di pre-produzione, e permette agli ingegneri di modificare e ottimizzare anche il progetto stesso di ogni modello della famiglia in base alle indicazioni ricavate dal processo simulato.

In questo modo, anche l'auto nasce pressoché perfetta, in un ambiente dall'efficienza produttiva, energetica e ambientale già verificato, che BMW sin dall'annuncio del piano di investimenti varato nel 2018 non esita a definire "il più avanzato al mondo".

Lo stabilimento BMW di Debrecen in costruzione

A regime, per Debrecen si stima una capacità produttiva di 150.000 unità l'anno ma soprattutto un bilancio ambientale giù neutro per dare ulteriore impulso al piano di abbattimento dell'80% delle emissioni di CO2 per veicolo entro il 2030. Piano che include risparmio energetico e di acqua, energie rinnovabili, riciclaggio dei materiali produttivi di scarto secondo processi a ciclo chiuso e macchinari e auto facili da riparare e aggiornare.

La scheda di Debrecen