Ogni mese Fiat propone lievi differenze sulla sua formula Contributo Prezzo, della finanziaria che ora si chiama Stellantis Financial Service: in aprile, ad esempio, la Panda Hybrid è oggetto di una promozione interessante.

Per la Fiat Panda 1.0 70 CV, dal costo di 15.600 euro, la permuta o rottamazione di un usato di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno un anno permette uno sconto iniziale. Il nuovo prezzo è quindi di 13.800 euro, ma se si accede al finanziamento si scende fino a 12.300 euro, cioè 3.300 euro in meno.

Con il versamento di un anticipo pari a 3.753 euro, le rate mensili risultano contenute in 99 euro (TAN 8,25%, TAEG 10,52%); la maxi rata finale è di 6.986 euro, per un massimo di 50.000 km e il versamento di 0,01 euro per ogni chilometro in più, da pagare in caso di restituzione.

Nell’importo di esempio, oltre alla polizza pneumatici, è inclusa una polizza cristalli; entrambe sono comunque facoltative.

Vantaggi

Fiat propone le Panda mild-hybrid ad un prezzo di listino contenuto, e questo consente di ottenere un prezzo scontato iniziale piuttosto basso; colpisce positivamente anche il valore della rata mensile, 99 euro comprese le spese di incasso. Bassi anche i costi in caso di esubero chilometrico, e interessanti anche le polizze incluse nell’esempio.

Svantaggi

E' necessario un usato in permuta, e bisogna calcolare bene i costi fissi sul finanziamento, a partire dalle spese di incasso di quasi 400 euro, con un TAEG superiore al 10%.

In sintesi