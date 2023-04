Le offerte che Mahindra propone sulle KUV100 NXT già in vigore sono state prorogate fino al 30 aprile, e riguardano varie formule: sostanzialmente, l’intero importo a rate, oppure la ripartizione tra mini rata e maxi rata finale, con o senza l’aggiunta di servizi.

Considerando la Mahindra KUV100 in allestimento K6+ e con alimentazione M-Bifuel, benzina e Gpl, l’offerta con la rata mensile più bassa è ovviamente quella con mini rate e senza servizi aggiuntivi.

Senza obblighi di permuta o rottamazione, si parte da uno sconto iniziale di 1.950 euro: pertanto, il listino di 17.395 euro scende a 15.445 euro.

L’anticipo da versare è pari a 2.396 euro, mentre le rate per 48 mesi ammontano a 199 euro, più le spese (TAN 9,45%, TAEG 10,52%). Al termine c’è una maxi rata di 7.500 euro, che è rifinanziabile in 36 mesi, con rate da 239 euro (TAN 9,45%, TAEG 10,73%).

Vantaggi

Grazie al basso costo iniziale fissato da Mahindra per il SUV compatto KUV100 NXT a Gpl, sono possibili finanziamenti “baloon” come quello di esempio, con importi di anticipo e mini rate sostenibili, e una maxi rata non troppo alta, rifinanziabile in tre anni con una rata simile alla precedente.

Svantaggi

Negli esempi non è indicato il limite chilometrico nei casi di restituzione, e a differenza di altre proposte della stessa Mahindra, questa non comprende servizi aggiuntivi.

In sintesi