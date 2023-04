La nuova frontiera del tuning di lusso porta la firma di Brabus. L’officina tedesca specializzata nelle elaborazioni di Mercedes ha preparato un pacchetto da veri VIP, per coloro che non si accontentano di avere “solo” una Classe G da 900 CV.

Ora, oltre un SUV mostruosamente potente, si possono richiedere due “accessori” esclusivi come un orologio e…una barca.

Dalla terra al mare

Sì, perché l’esperienza di Brabus prosegue anche una volta che si abbandona l’asfalto. La barca in questione è prodotta dalla finlandese Axopar, è lunga 11 metri e ha un nome lunghissimo: Brabus Shadow 900 Sun-Top Deep Blue Signature Edition. Alimentata da due motori Mercury Marine 4.6 V8, può erogare 900 CV complessivi.

Brabus 900, il pacchetto con G 63 AMG, barca e orologio di lusso

E poi c’è l’orologio, il Brabus Blue Shadow Edition dell’italiana Panerai, che riprende i colori blu e grigi della barca e della Mercedes. Realizzato in titanio, può resistere potenzialmente fino a 300 metri sotto il livello del mare.

Il colore del mare

Naturalmente non ci siamo dimenticati della protagonista principale del tuning. La già tostissima Mercedes G 63 AMG è stata trasformata in una belva davvero feroce, col 4.0 V8 biturbo potenziato fino a 900 CV e 1.050 Nm scaricati a terra sulle gigantesche ruote da 24”.

Brabus 900 Gli interni della Brabus 900

Così, la Mercedes può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e fermarsi (elettronicamente) a 250 km/h. Il nome del tuning Deep Blue si riferisce alla scelta cromatica della carrozzeria, con un blu scuro che riveste l’intera Classe G e che si alterna ai numerosi inserti in fibra di carbonio.

Oltre alla passione per le onde, per permettersi questo esclusivo pacchetto è necessario avere un conto in banca piuttosto sostanzioso. La Brabus 900, la barca e l’orologio costano complessivamente 1,2 milioni di euro, ma se vi basta solo la Mercedes allora vi saranno sufficienti 500.000 euro.