Chi ha acquistato una Mazda nelle ultime settimane se ne sarà sicuramente reso conto. Il Costruttore di Hiroshima ha allungato la “vita” di tutti i propri modelli immatricolati dal 1° aprile 2023 portando la garanzia a 6 anni o 150.000 km.

Una scelta – dicono dalla Casa nipponica – frutto della “tradizione di conoscenza e dedizione applicata in ogni singolo dettaglio dai nostri artigiani Takumi”. È bene notare, comunque, come non tutte le componenti dell’auto siano soggette alla stessa garanzia.

I dettagli della garanzia Mazda

Per esempio, le batterie dei modelli elettrici e ibride plug-in hanno una copertura di 8 anni/160.000 km. Per quanto riguarda la verniciatura, invece, se si parla di corrosione superficiale si è garantiti fino a 3 anni/km illimitati. Se invece la corrosione parte dalle superfici interne e arriva ad intaccare l’esterno della scocca, la copertura arriva fino a 12 anni senza limiti di chilometraggio.

Mazda MX-30 e-SkyActive R-EV, l'elettrica col range extender rotativo

Chiaramente, non rientrano nella garanzia di 6 anni/150.000 km tutte le componenti soggette a normale usura e deterioramento come, per esempio, spazzole tergicristallo, cinghie di trasmissione, filtri, pastiglie e dischi dei freni, parti della frizione, lampadine e ammortizzatori.

Inoltre, la carica di refrigerante del condizionatore è coperta da garanzia per i primi 12 mesi (indipendentemente dal chilometraggio), mentre la garanzia sulla batteria al piombo-acido vale 36 mesi/100.000 km. Infine, per le Mazda elettriche e ibride plug-in, i cavi di ricarica sono garantiti sempre 36 mesi/100.000 km.

La gamma Mazda

Come detto, la nuova garanzia riguarda tutti i modelli venduti dal 1° aprile 2023. Ricordiamo che il listino di Mazda si compone di Mazda2 e Mazda2 Hybrid (quest’ultima derivata dalla Toyota Yaris) e dalla Mazda3 e 3 Sedan. Passando ai crossover, troviamo la CX-30, disponibile unicamente con motori mild hybrid a benzina, la CX-5 (sia mild hybrid a benzina che diesel non elettrificata) e CX-60 (ibrida plug-in a benzina e mild hybrid diesel).

Mazda CX-30

A completare la gamma ci sono la MX-30 BEV ed elettrica con range extender a benzina e l’intramontabile MX-5.