Il 5 maggio è il giorno di apertura degli Electric Days 2023, il primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, in programma a Roma nella cornice del Parco del Laghetto dell'EUR il 5-6-7 maggio.

Il programma della terza edizione degli Electric Days si apre proprio il 5 maggio, giornata inaugurale che anche quest'anno ospita l'evento annuale di Motus-E. All'apertura dell'evento è previsto un incontro tra addetti ai lavori, intellettuali e istituzioni sul futuro dell'auto, mescolando gli aspetti più tecnici della transizione con una visione più alta e complessiva della trasformazione in atto.

Nelle giornate successive viene dato invece spazio ad attività di intrattenimento e divulgazione per tutta la famiglia, ai laboratori didattici per gli studenti delle scuole e ai test drive per consentire a tutti di toccare con mano l'elettrificazione dell'auto.

Electric Days 2023: i primi ospiti del 5 maggio

Tra gli interventi istituzionali previsti il 5 maggio, quello dell'assessore alla Mobilità della giunta capitolina Eugenio Patanè, che illustrerà tutte le sfide per rendere più sostenibile una metropoli complessa come Roma. Attese poi le conferme della rappresentanza governativa e comunitaria.

Ma non solo. Electric Days è da sempre infatti un momento di confronto e riflessione aperto anche a interventi di personalità di spicco della società civile. In questa edizione il compito sarà affidato a due intellettuali dai profili molto diversi tra loro, che suggeriranno nuovi approcci e inediti punti di vista sulla fase di profonda trasformazione che stiamo vivendo.

Toccherà prima all'autore e conduttore televisivo Valerio Lundini affrontare con il consueto piglio provocatorio il tema dell'attenzione al cambiamento climatico, con un monologo dall'evocativo titolo "Che ci frega delle emissioni!". Ad ampliare i confini della riflessione ci penserà poi Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista italiano, con l'intervento "La resistenza alla transizione è umana".

La mattinata proseguirà con l'intervento di Sigrid de Vries, direttrice generale dell'ACEA, l'associazione dei costruttori europei con cui si approfondirà la visione europea al 2035, per il futuro della nostra mobilità (e non solo).

"Electric FAQ", le risposte degli esperti

Spazio poi al panel "Electric FAQ", che riunirà alcuni dei massimi esperti accademici italiani in materia di mobilità elettrica e industria automotive che risponderanno alle domande più comuni sulla e-mobility: Nicola Armaroli, Direttore di Ricerca CNR, Silvia Bodoardo, Docente del Politecnico di Torino e Francesco Zirpoli, Docente dell'Università Ca' Foscari Venezia, direttore scientifico del CAMI e direttore dell'Osservatorio TEA.

La chiusura dei lavori sarà affidata infine al presidente di Motus-E, Massimo Nordio, che dopo aver raccolto gli spunti emersi dalla mattinata approfondirà il tema delle opportunità industriali e sociali connesse all'elettrificazione dei trasporti, illustrando alcune storie di successo a testimonianza dello spirito costruttivo con cui l'Italia può e deve affrontare la rivoluzione in atto.

Aperte le registrazioni ai test drive

Sono aperte da oggi le registrazioni per i test drive, in programma il 6-7 maggio, nel corso dei quali ogni automobilista potrà provare una delle 30 vetture ibride ed elettriche a disposizione affiancato da una guida esperta che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche del veicolo in prova.

Le prove avverranno lungo percorsi differenti all'interno del quadrante dell'Eur, con l'obiettivo di consentire la prova delle autovetture in diverse condizioni e in assoluta sicurezza. Nell'e-village sarà possibile provare anche e-bike e altre soluzioni di mobilità dolce.

