La Porsche 911 Dakar è destinata a far felici solo 2.500 appassionati in tutto il mondo. Tale è infatti il numero di pezzi previsti per la produzione. Ci scommettiamo: il numero di appassioati che se la potrebbe permettere - i prezzi partono da 230.000 euro circa - e la vorrebbe nel proprio garage è ben superiore. E quindi?

Quindi si può rimediare con la Porsche 911 rialzata e incattivita firmata da delta4x4 e Vagabund. Il primo è un preparatore tedesco specializzato in veicoli da offroad, il secondo è un brand formato da due designer austriaci. Il risultato? Ve lo mostriamo qui sotto.

Ci vede bene

Basata su una serie 992, verosimilmente in versione 4S - con 450 CV, 530 Nm di coppia, 306 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in 3,6" e trazione integrale - la Porsche 911 di delta4x4 e Vagabund non passa di certo inosservata.

Prima di tutto per le 10 luci aggiuntive firmate PIAA: 4 sul cofano e 6 sul tetto. Non teme l'oscurità la speciale Porsche 911 da offroad, e nemmeno i terreni più accidentati. L'assetto infatti è rialzato di 80 mm, come la Dakar che di base è 50 mm più alta di una 911 normale e può aggiungere altri 30 mm fino ai 170 km/h di velocità massima, e i cerchi sono vestiti con speciali pneumatici da sterrato firmati Continental. Così si può sfrecciare senza problemi là dove l'asfalto è solo un miraggio.

A completare l'opera ci pensa la livrea nera con scritta "delta" su fiancate, cofano e posteriore.

In buona compagnia

Se l'idea di avventurarvi in scorribande sterrate con la Porsche 911 da offroad vi stuzzica non poco e il budget non vi manca (il prezzo della creazione di delta4x4 e Vagabund però non è ancora stato comunicato) magari potreste aver bisogno di un mezzo di accompagnamento. Detto, fatto.

Tuner e designer hanno infatti creato anche uno speciale - e cattivissimo - Mercedes Sprinter 4x4 con trattamento estetico e tecnico in linea con quello della coupé della Cavallina. Che ne dite?