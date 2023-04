Nei giorni scorsi Automobili Pininfarina ha svelato i suoi piani futuri per rafforzare la propria posizione nel settore delle auto elettriche di lusso.

Oltre a presentare i nuovi CTO e COO, la casa ha anticipato che entro l'estate presenterà una nuova supercar a tiratura limitata. Ecco tutto quello che sappiamo.

La prima di una serie

L'annuncio dell'arrivo della nuova supercar elettrica è stato dato dall'amministratore delegato dell'azienda, Paolo Dellacha, in occasione della celebrazione del quinto anniversario della società e pochi mesi dopo l'ottenimento del record di velocità sul quarto di miglio della Battista.

Il manager non si è sbilanciato riguardo una data precisa di presentazione, ma ha detto che la nuova sportiva a zero emissioni sarà la prima di una serie di nuovi prodotti. Secondo voci vicine alla casa ma non ufficiali e non confermate, dovrebbe trattarsi, a tutti gli effetti, dell'erede della Battista, ma non si hanno ancora informazioni certe a riguardo.

Pininfarina Battista

I nuovi manager

Nel corso dell'evento, oltre ad annunciare la nuova auto, l'ad ha colto l'occasione per ufficializzare la promozione di due manager. Si tratta di Andrea Crespi, ex direttore di ePowertrain e High Voltage Systems ora nuovo CTO, e Andrea Novello, il direttore di produzione ora nuovo COO.

Andrea Crespi, con la sua esperienza nelle architetture elettriche ed elettrificate e nella progettazione di veicoli a zero emissioni per marchi di lusso, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della Pininfarina Battista. In qualità di nuovo CTO, guiderà lo sviluppo tecnico di tutte le future auto dell'azienda. Andrea Novello, invece, porta nel suo nuovo ruolo di COO una vasta esperienza nello sviluppo e nella produzione di supercar.

Andrea Crespi, Automobili Pininfarina CTO Andrea Novello, Automobili Pininfarina COO

Lo stesso Dellacha ha commentato:

"Siamo impegnati a stupire ancora più clienti in futuro e il nostro team è entusiasta di presentare nel corso dell'estate la prima di una serie di spettacolari nuove auto che abbiamo preparato per la nostra clientela. Mostreremo una nuova dimensione della nostra creatività progettuale pur onorando l'eredità del nome Pininfarina."