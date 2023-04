Renault sta proseguendo lo sviluppo della Captur restyling. Dopo il debutto della rinnovata Clio nelle scorse settimane, anche il crossover compatto transalpino sarà ridisegnato dentro e fuori per rimanere al passo coi tempi.

I due restyling condivideranno tanto sia nell’estetica che nella meccanica, mentre le motorizzazioni non subiranno grandi variazioni.

Cattura gli sguardi

Abbiamo già visto i primi prototipi della Captur restyling negli scorsi mesi, ma ora è il momento di dare un’occhiata a come potrebbe essere la Renault nella sua veste definitiva.

Il nostro render immagina un frontale ripreso in buona parte dalla “nuova” Clio, con una calandra di dimensioni più grandi e dalle forme più elaborate. La Captur, quindi, avrà un look più maturo e fari LED di nuova generazione, con una firma luminosa che – come sulla Clio – dovrebbe proseguire nella parte inferiore del paraurti.

Renault Captur restyling (2023), il render di Motor1.com

Anche nel restyling ci sarà la possibilità di richiedere il tetto con colorazione a contrasto, mentre tra i cerchi in lega potrebbero spuntare dei nuovi design. In generale, a livello estetico Renault potrebbe proporre anche sulla Captur il nuovo allestimento Esprit Alpine presentato per la Clio.

Nell’abitacolo dovremmo trovare una nuova strumentazione, con un quadro digitale fino a 10” e il display dell’infotainment da 10” con una grafica rinnovata e nuove funzionalità di bordo.

I motori verso la conferma

Per quanto riguarda i motori, è molto probabile che la Captur continui a condividere i propulsori montati sulla Clio. Il restyling della compatta francese è disponibile con uno 0.9 tre cilindri aspirato da 65 CV e turbo da 90 CV. C’è poi lo 0.9 turbo da 100 CV, anche a GPL.

Renault Captur, le prime foto spia del restyling

Come sulla Clio, anche sulla Captur dovrebbero essere confermate le versioni full hybrid da 145 CV e la 1.5 diesel da 100 CV. Inoltre, sulla Renault non dovrebbe mancare la variante ibrida plug-in da 160 CV. Riguardo ai prezzi, è probabile che il listino parta da circa 23-24.000 euro per le Captur a benzina non elettrificate.