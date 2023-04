Shopping o fai-da-te? Meglio cioè sviluppare internamente le attività di ricerca e sviluppo? Oppure accelerare la transizione tecnologica tramite acquisizione di competenze esistenti sul mercato? E, ancora. Per il settore automobilistico italiano qual è la migliore alternativa in vista del 2035?

La risposta della Banca d'Italia è univoca: occorre “intensificare le operazioni di fusioni e acquisizioni". Altrimenti si corre il rischio di "determinare un ritardo del settore dell'auto italiano rispetto a quello europeo e avere ripercussioni sulle quote di mercato delle imprese nazionali".

Questo dato di sintesi sull'automotive è contenuto nella dettagliatissima pubblicazione (42 pagine, con testo in inglese) che l'istituto di via Nazionale ospita nelle Questioni di economia e finanza, dal titolo 'Analisi della transizione verde: il caso del settore automobilistico'.

Il testo, curato da due ricercatori, Andrea Orame e Daniele Pianeselli, prende in esame la reazione delle imprese italiane dopo lo 'shock verde' del 2015 (il Dieselgate) e contiene anche suggerimenti per la gestione politica della transizione verso il 2035. Ecco una parte delle conclusioni del 'paper':

I nostri risultati potrebbero anche essere utili per informare la progettazione di interventi di politica pubblica. Da un lato, i programmi volti a sovvenzionare i consumatori per l'acquisto di auto a basse emissioni probabilmente avvantaggeranno aziende che guidano la corsa alla transizione verde, e non quelle che sono in ritardo. Pertanto, è necessario un rapido cambiamento tecnologico da parte delle aziende italiane dell'industria automobilistica se vogliono

raccogliere i benefici delle politiche attuali e future sul lato della domanda in Italia e nel resto d'Europa.

D'altra parte, anche gli schemi fiscali che sostengono direttamente le imprese nella R&S verde possono essere una risposta non ottimale nel contesto attuale. Infatti, quando le capacità produttive verdi sono deboli, lo sviluppo interno di tecnologie verdi complesse può essere difficile o richiedere molto tempo. Pertanto, le misure politiche che mirano a sostenere le collaborazioni e le fusioni e le acquiszioni tra imprese potrebbe essere più efficace di altre politiche nel convertire tempestivamente il settore automobilistico italiano al nuovo paradigma verde.