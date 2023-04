Da sempre, Shelby ci ha abituato a supercar con rombanti V8, ma con la transizione all’elettrico le cose sono destinate a cambiare. Ne è un esempio questa Mustang Mach-E GT, la prima elettrica con marchio Shelby, che da tempo non opera più solo negli Stati Uniti, ma anche in tantissime parti del mondo.

Non a caso, la Shelby Mustang Mach-E GT sarà prodotta esclusivamente per la clientela europea in 100 esemplari, un numero che omaggia i 100 anni dalla nascita di Carroll Shelby.

In linea con la tradizione

Il SUV elettrico modificato dalla Casa americana si distingue principalmente per le numerose caratterizzazioni estetiche. Come da tradizione del marchio, ci sono le classiche strisce che attraversano longitudinalmente la Ford, mentre sulla fiancata è in evidenza il nome “Shelby”.

Shelby Mustang Mach-E GT

Inoltre, i progettisti si sono lasciati prendere la mano con la fibra di carbonio mettendo mano allo splitter, al cofano, alle prese d’aria e alle calotte degli specchietti. Per ridurre ulteriormente il peso (anche se Shelby non specifica di quanto la Ford sia effettivamente “dimagrita”), sono stati installati nuovi cerchi in lega più leggeri ognuno di circa 2 kg.

“Suona” come una GT500

Chi conosce bene i tuning di Shelby sa che c’è da aspettarsi anche un intervento sostanzioso al motore. In questo caso, però, il powertrain elettrico da 487 CV della Mustang Mach-E non è stato toccato per evitare di alterarne l’affidabilità e pregiudicarne la sicurezza.

Sottopelle, comunque, alcune modifiche ci sono, come delle nuove sospensioni che hanno abbassato ulteriormente la vettura (anche in questo caso, però, Shelby non entra nello specifico).

Shelby Mustang Mach-E GT

E per chi non vuole rinunciare al V8, la Casa ha collaborato con Borla, uno dei più importanti brand di impianti di scarico al mondo, per creare un sound che richiama quello della GT500, comprese la cambiate di marcia.

La Shelby elettrica sarà ordinabile da luglio, con l’intero pacchetto di modifiche venduto a 24.900 euro, a cui bisogna aggiungere i circa 85.000 euro per la Mustang Mach-E GT.

