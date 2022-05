Brabus, storico preparatore tedesco delle Mercedes-Benz ha messo mano per la prima volta nella sua storia su alcune auto Porsche. Nei giorni scorsi avevamo parlato della 911 Turbo S cabrio elaborata dagli storici preparatori tedeschi, ma la velocissima roadster non è stata l'unica cavallina di Stoccarda a essere passata per le loro mani.

I tuner hanno modificato anche la berlina elettrica Taycan, in versione Turbo S, aggiungendo moltissime personalizzazioni negli interni e negli esterni, con cerchi specifici da 22 pollici, un assetto dedicato, nuove pinze dei freni e un inserto anteriore in vera fibra di carbonio.

Verde

Di nome e di fatto, la berlina 100% elettrica nelle mani di Brabus è diventata ancora più green, ma non nel powertrain. Gli interventi di personalizzazione degli interni hanno riguardato diverse finiture in pelle che sono state sostituite con un materiale ancora più pregiato verniciato di verde.

Lo stesso trattamento è stato riservato anche al cruscotto, alle cuciture e ai dettagli del volante, agli inserti sui sedili, ai pedali e agli altoparlanti dell'impianto Burmester, che sono diventati anche in questo caso proprio di colore verde, abbinati a loghi Brabus sparsi ovunque.

Cerchi unici

A livello estetico invece, il preparatore tedesco si è preso la licenza di aggiungere un bodykit in vera fibra di carbonio, con pinne aerodinamiche e baffo sotto al paraurti anteriore, insieme a dei nuovi cerchi in lega da 22 pollici dal design unico ma tipicamente teutonico.

A essere modificate, su questa speciale Porsche Taycan, sono state poi anche le pinze dei freni, diventate di color verde acido e con logo Brabus, che ha trovato posto anche nella cornice anteriore del radar dei sistemi di guida autonoma di Livello 2, diventata in vera fibra di carbonio.