Lunghezza: 4.650 mm

4.650 mm Larghezza: 1.790 mm

1.790 mm Altezza: 1.460 mm

1.460 mm Passo: 2.700 mm

2.700 mm Bagagliaio: min 581/596 litri, max 1.730 litri

La Toyota Corolla è vettura da record a livello globale, visto che detiene il primato del modello più prodotto e più venduto nel mondo con oltre dieci generazioni alle spalle, anche se in Europa è stata temporaneamente sostituita dalla Auris prima di riprendere la sua identità.

L'ultima, che è ormai definitivamente passata all'ibrido, è perfettamente calata in quello che è oggi il ruolo della compatta: a una berlina di misure e forma contenute, lunga meno di 4,4 metri, si affianca una station wagon, detta Touring Sports, ben più generosa nelle misure, che in questo caso compensa un po' anche la mancanza di proposte di taglia superiore, almeno con questa carrozzeria. E anche per lei, la gamma è 100% "green".

Toyota Corolla restyling

Toyota Corolla, le dimensioni

La Toyota Corolla Touring Sports è lunga 4,65 metri, 4.650 mm ad essere esatti, in linea con le ultime familiari di base compatta ma, come accennato in precedenza, abbondanti nelle misure, in questo caso con quasi 30 cm più della berlina che si ferma a 4,370. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, cresce da 2.640 a 2.700 mm, ben 60 mm in più, è uno dei più abbondanti.

La larghezza, invece, si ferma a 1.790 mm, come per la berlina, che non è tra le più "piazzate" della categoria, anche se come vedremo il comfort non le manca. Anche l'altezza non abbonda, per assecondare l'aerodinamica: si ferma infatti a 1.460 mm.

Toyota Corolla Touring Sports 2023, i sedili posteriori Toyota Corolla Touring Sports 2023, il bagagliaio

Toyota Corolla Touring Sports, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo della Toyota Corolla Touring Sports è accessibile grazie alle portiere più ampie concesse dal passo allungato, e accogliente malgrado misure esterne un po' sotto la media, che quanto larghezza oggi tende a superare leggermente il metro e 80 cm. L'altezza è sufficiente, non abbondante, il divano comodo con i soliti inconvenienti per il terzo passeggero, come la presenza del bracciolo che rende un po' rigido lo schienale.

Il bagagliaio, nonostante alcuni ingombri in più dovuti alla presenza di motorizzazioni ibride con componenti elettrici che un po' invadono il sottofondo, ha numeri di tutto rispetto: Toyota dichiara da 581 a 596 litri nella zona posteriore, che salgono a oltre 1.700 abbattendo gli schienali.

La gamma di Toyota Corolla Touring Sports è identica a quella della berlina, con due sistemi full hybrid che si distinguono per la potenza, il motore di base: 1.8 da 140 CV totali o 2.0 che dopo il restyling del 2022 ha ricevuto un potenziamento a 196 CV e la batteria al litio, prima offerta soltanto sul modello base, invece di quella al nickel.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.8 HSD 140 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 2.0 HSD 196 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom.

Toyota Corolla Touring Sports, concorrenti con misure simili

Le wagon compatte moderne sono quasi tutte migrate verso i 4,6 metri spesso abbondanti: ecco quelle, ibride e non, con cui la Toyota Corolla Touring Sports si misura più direttamente: