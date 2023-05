Lunghezza: 4.419 mm

Larghezza: 1.796 mm

Altezza: 1.440 mm

Passo: 2.730 mm

Bagagliaio: min. 355 (310 per plug-in Hybrid) max 1.195 (1.150)

La Mercedes Classe A è in assoluto uno dei modelli che si è trasformato in modo più radicale negli anni: nata monovolume con misure particolarmente contenute, dopo due generazioni è diventata una berlina compatta sportiveggiante e in questa forma ha attraversato per ora altri 11 anni e due generazioni. L'attuale, già sottoposta a restyling, è disponibile anche nella variante sedan a quattro porte anche se la più diffusa resta la classica cinque porte.

Si tratta, misure alla mano, di una delle premium di segmento C più abbondanti nelle misure anche se a questo non corrisponde un bagagliaio altrettanto generoso, anzi, come si può osservare dalla tabella al fondo dell'articolo, sulla carta è il meno capiente.

Mercedes Classe A, le dimensioni

La Mercedes Classe A (serie W177) ha una lunghezza di 4,42 metri (4.419 mm) mentre la larghezza sfiora gli 1,80 metri (1.796 mm) e l'altezza rimane entro il metro e mezzo (1.440 mm). Il passo, distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di ben 2,7 metri (2.730 mm).

Mercedes-Benz Classe A 2023 Mercedes-Benz Classe A 2023

Mercedes Classe A, abitabilità e bagagliaio

In rapporto alle misure, la zona posteriore della Mercedes Classe A è abbastanza comoda: accessibilità nella media, spazio per la testa e le gambe, anche grazie agli schienali anteriori profilati, un divano comodo e ben imbottito.

Mercedes Classe A 2023 - I sedili Mercedes Classe A 2023 - Il bagagliaio

Come accennato, la Mercedes Classe A non è la più capiente delle compatte premium, anche se non manca di praticità: il divano frazionato in tre parti consente di gestire al meglio carico e passeggeri, ma la sua capienza si ferma a soli 355 litri quando i modelli rivali si avvicinano, superandoli in qualche caso, ai 400 litri. Questo valore scende ancora per la versione ibrida plug-in, che li vede ridursi ad appena 310.

La gamma motori di Mercedes Classe A è come sempre abbastanza ampia: offre varianti a benzina con motori 1.3 e 2.0 turbo e un diesel di 2.0 litri in tre varianti. I benzina sono tutti mild hybrid, compresa la versione 35 AMG ed escluse soltanto la 250 e Plug-in Hybrid e la 45 S AMG. Tutti i modelli hanno cambi automatici di serie e per i più potenti c'è anche la trazione integrale 4Matic.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 180 Automatic MHEV 136 CV Benzina Anteriore, cambio aut. 200 Automatic MHEV 163 CV Benzina Anteriore, cambio aut. 250 Automatic 4Matic MHEV 224 CV Benzina Anteriore, cambio aut. 250 e Plug-In 262 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio aut. 35 AMG 4Matic 306 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio aut. 45 S AMG 4Matic 421 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio aut. 180 d 116 CV Diesel Anteriore, cambio aut. 200 d 150 CV Diesel Anteriore, cambio aut. 220 d 190 CV Diesel Integrale, cambio aut.

Mercedes Classe A, le concorrenti con misure simili

Le compatte intorno ai 4,4 metri di fascia premium sono una piccola elite perché alcuni costruttori come Volvo e Lexus non occupano questo segmento se non con dei SUV. Quindi, oltre al terzetto tedesco con Mercedes, Audi e BMW, al momento ci si trovano i marchi di nascita più recente come DS e Cupra.

Audi A3 Sportback: 4,34 metri

4,34 metri BMW Serie 1: 4,32 metri

4,32 metri Cupra Leon: 4,39 metri

4,39 metri DS 4: 4,40 metri

